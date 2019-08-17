Evgeny Grinko İstanbul'da sahne aldı

İstanbul'da "Harbiye Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi" konseri bünyesinde Rus piyanist ve baterist Evgeny Grinko Türk ve yabancı hayranları ile buluştu.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konser alanı neredeyse tıklım tıklım doldu.

Daha önce Türkiye'de birçok konser veren ünlü piyanist, Türkiye'de gördüğü ilgiden memnun olduğunu sık sık dile getiriyor. Dinleyicileri Türkçe "İyi akşamlar" diyerek selamlayan Grinko, "Birkaç kelime Türkçe biliyorum, bu da onlardan biriydi. Bu akşam müzisyen arkadaşlarımla beraber sizin için çalacağız. Umarım eğlenirsiniz." diyerek seyircileri güldürdü.

İki saate yakın süren konserde Grinko, en çok sevilen "Valse", "Epilogue", "Carousel", "Faulkner’s Sleep", "Field", "Once Upon A Time", "Prologue", "Noir", "Winter Sunshine" ve "Serenade" gibi eserlerine yer verdi.

Konser boyunca sanatçıya, orkestrasında kemanda Vlada Ponyatovskaya, Anna Romanova ve Pavel Mazkevich, çelloda Yana Chekina, akordeonda ise Evgenya Popova eşlik etti.

Sahnede veda ettikten kısa süre sonra tekrar dönen orkestra ve Grinko, dinleyicilere sürpriz yaptı ve yeniden "Valse" adlı bestesini icra etti. Grinko ve orkestrası dinleyicilerin alkışlarıyla sahneden ayrıldı.

Kendi kültüründen izleri bestelerine taşıyan Evgeny Grinko, Türkiye turnesi kapsamında 7 Ekim'de Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum'da, 9 Ekim'de Ordu Kültür Sanat Merkezinde, 10 Ekim'de Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde, 11 Ekim'de Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yer alan Atatürk Kültür Merkezinde, 15 Ekim'de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde, 16 Ekim'de Adana'da Yaşar Kemal Kültür Merkezinde ve 17 Ekim'de Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde konser verecek.

Elif Sayar