Evde zaman geçirecek oyunlar

Türkiye ve dünya koronavirüse önlem almak için evde kalma tedbiri aldı. Evde vakit geçiren yetişkinler ve çocuklar evde oynanabilecek oyunları merak ediyor. Özellikle anne babalar çocuklarla oynanabilecek çocuk oyunlarını araştırıyor. Jengadan isim şehire kadar evde oynanabilecek birçok oyun bulunuyor. İşte oyunların listesi;

JENGA



Ailecek oynanabilen oyun Jenga’da amaç, kuleyi devirmeden tahta blokları çekerek kulenin üstüne koymak.

İSİM ŞEHİR



Bu oyunlar eskilerden beri bilinen kalem kağıtla oynanan oyunlardır. Özellikle evde isim şehir oynamak çocukların da sizin de genel kültürünü geliştirecektir.

UNO

Renk ve sayı eşleştirmesine dayanan kart oyunudur. Oyuncular ellerindeki bir kartı destenin en üstünde görünen kartla eşleştirerek, teker teker tüm kartlardan kurtulmaya çalışıyorlar.

TABU

Hem yetişkinlerin hem de çocukların çok sevdiği bir oyun. Yasak kelimeleri kullanmadan en çok kelimeyi anlatmayı başaran takım ise oyunu kazanıyor.

KIZMA BİRADER

4 kişilik bir aileyseniz bu oyun tam size göre. Bir zarla oynanan bu oyun hem şamatalı hem de bol kahkahalı bir oyun.

MONOPOLY

Kutu oyunları denince ilk akla gelen oyunlardan birisidir. Bu oyunda kazanan da kaybeden de çok eğleniyor.