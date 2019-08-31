Evde pratik ve kolay ütü altı temizliği önerileri

Ütü yaparken ütü altında oluşan lekeler birçok kişinin canını sıkıyor. Zamanla biriken bu lekeler bir sonra ki ütü yapıldığı zaman kıyafetin üzerinde iz çıkartabiliyor. Bu noktada ütü lekelerinden rahatsız olanlar evde ütü altı temizliği nasıl yapılır merak ediyor. Ütü yapan birçok kişinin karşılaştığı bu lekeler yüzünden evde ütü altı temizliği nasıl yapılır hakkında araştırma yapıyor.

EVDE ÜTÜ ALTI TEMİZLİĞİ

Üstüne üstlük o ütünün tabanından da yanan ya da yapışan kıyafetin kalıntılarının temizlenmesi gerekiyor. Ütü tabanı temizliği, en az ütü yapmak kadar zor bir iş gibi görünebilir. Fakat, yeni ütülenecek kıyafetleri düşünerek bir an önce çizmeden o ütünün tabanının temizlenmesi de şart. Bunun için mutlaka herkesin denediği bir yol vardır. Hatta belki kimyasallardan yardım alanlar da olmuştur.

Artık bunların hiç biri ile uğraşmak zorunda değilsiniz. Kimyasal kullanmadan, sadece tek bir malzeme ile çizmeden ütü tabanı temizliği yapmak mümkün. Biz size Tabanı Yanmış Ütü Nasıl Temizlenir sorusu için farklı birkaç alternatif hazırladık. Siz hangisini isterseniz seçin ve ütü tabanını güvenle temizleyin. Hadi, hazırsanız başlayalım…

BEYAZ SİRKE İLE ÜTÜ TABANI TEMİZLİĞİ

Artık bütün marketlerde kolayca bulduğumuz beyaz sirke, temizlikte en büyük yardımcılarımızdan biri haline geldi. “Sirke ruhu” olarak da bilinen beyaz sirkenin temizlik konusunda marifetlerinden biri de ütü tabanı temizliği.

Hemen beyaz sirke ile ütü temizliği nasıl yapılır anlatalım. Bir miktar beyaz sirkeyi ılık olacak şekilde ısıtın. Isınmış beyaz sirkenin içine batırdığınız bir bezle hafif hafif ovacak şekilde ütü tabanını ovalayın. Lekelerin gitmeye başladığını göreceksiniz. Bir kulak çubuğu yardımı ile ütünün tabanında bulunan delikli kısımları da aynı yöntemi uygulayarak kolayca temizleyebilirsiniz. Tabii ki uygulama sırasında ütünün fişini çekmeniz gerekiyor, bunu sakın unutmayın.

DİŞ MACUNU İLE ÜTÜ TABANI TEMİZLİĞİ

Diş macunu da ütü tabanı temizliği konusunda en popüler malzemelerden biri oldu. Evinizde beyaz sirke yoksa yanan ütü tabanını diş macunu ile de temizleyebilirsiniz. Üstelik de çok pratik ve hızlı bir şekilde.

Bir bezin üzerine bir miktar diş macununu alın. Yanık ütünün tabanını bu bezle nazik şekilde ovarak temizleyin. Yine beyaz sirke kullanırken yaptığınız gibi, delikli olan kısımları kulak çubuğu ile temizleyebilirsiniz, ancak deliklerin içinde diş macunu kalmamasına dikkat edin. İşiniz bittikten sonra da ütünün tabanını mutlaka yıkanmış temiz ve ıslak bir bezle arındırın. Ayrıca dil macununu renksiz seçmeye de özen gösterin.

TUZ VE PİŞİRME KAĞIDI İLE ÜTÜ TABANI TEMİZLİĞİ

Ütü tabanında sizi yoran inatçı lekelere karşı savaş açacağınız harika bir öneride sıra. Çok uzatmadan hemen anlatalım ve siz de hemen uygulama yapın. Isıya dayanıklı bir zeminin üzerine bir pişirme kağıdını serin. Daha sonra da bolca tuzu pişirme kağıdının üstüne dökerek yayın. Çok sıcak olmayacak ayarda açtığınız ütünüzü bir süre bu şekilde çalıştırın ve sonra kapatarak

Ütüyü bir süre, çok sıcak olmayacak kadar çalıştırıp fişini prizden çektikten sonra alın ve pişirme kağıdının üzerindeki tuzları ütülüyormuşçasına gezdirin. Tuz, yanık lekelerinin ütü tabanından temizlenmesini sağlayacaktır. Ancak dikkat, bu yöntemle ütü tabanında çizikler oluşabilir.

LİMON VE KARBONAT İLE ÜTÜ TABANI TEMİZLİĞİ

Sirke ev temizliğinde ne ise limon ve karbonat ikilisi de o diyebiliriz. Eğer doğal malzemelerle temizlik yapmak istiyor, evinizde kimyasal istemiyorsanız, bu ikiliyi evinizden eksik etmeyin. Ev temizliğinde olduğu kadar yanan ütü tabanında da etkili olan bu ikili ile nasıl ütü temizliği yapılır hemen sizlere anlatalım.

İkiye böldüğünüz bir limonun yarısının suyunu iyice sıkın. Sıktığınız yarım limonun içine de 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyin. Bu sayede kıvamı hafif koyulaşacak bir karışımınız olacak. Ütünün tabanında bulunan yanık lekelerine bu karşımı uygulayın. Lekenin derecesine göre bu karşımı 5-10 dakika kadar beklettikten sonra ıslak ama suyu süzülmüş bir bezle hafif ovalayarak temizleyin. Bu sayede ütünüzün tabanı hem lekelerden arınacak hem de parlayacak.