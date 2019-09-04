Üç farklı ev yapımı krem şanti tarifi

Pasta ve süslemelerde vazgeçilmez olan krem şanti birçok kişi tarafından tüketiliyor. Birçok kişi tarafından tüketilen krem şanti marketlerde işlenmiş ve paketlenmiş olarak satılıyor. İşlenmiş ve paketlenmiş krem şanti tüketmek istemeyenler evde kendi krem şanti yapmayı tercih ediyor.

TAZE KREMALI KREM ŞANTİ

Malzemeler:

200 ml taze krema

3 yemek kaşığı pudra şekeri

Derin bir çırpma kabında kremayı ve pudra şekerini bir mikser yardımı ile katılaşıp, kabarıncaya dek çırpın. Bu tarife elenmiş olarak 1 tatlı kaşığı kakao eklerseniz kakaolu krem şanti elde edersiniz.

YUMURTA AKLI KREM ŞANTİ

Malzemeler:

3 yumurta akı

8 yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı su

Bir tutam tuz

Sıradaki tarifimiz biraz meşakkatli fakat oldukça iyi sonuç veren bir tarif. Ancak kesinlikle yumurta aklarına sarılar karışmamalı yoksa istenilen kıvamı elde edemezsiniz. İlk olarak yumurta aklarını ve tuzu derin bir kapta mikser yardımıyla kabarıp, kar kıvamına gelene dek çırpın. Daha sonra küçük bir sos tenceresinde şekeri ve suyu karıştırarak kıvamlı bir şurup haline gelene kadar pişirin. Bu aşamada çok yüksek ateş kullanmamaya ve şekeri yakmamaya dikkat edin. Elde ettiğiniz karışımı, sıcak haliyle yumurta aklarına yavaşça ilave ederken aynı zamanda mikserle çırpın. Mikser bu aşamada kesinlikle çalışır durumda olmalı. Akabinde şekerli suyu ip gibi yavaşça ve kesintisiz bir şekilde yumurta aklarına ekleyin. Yaklaşık 10 dakika kadar çırpma işlemin devam edin. Ve buzdolabında 2 saat beklettikten sonra krem şantiniz hazır. Afiyet olsun.

KAYMAKLI KREM ŞANTİ

Malzemeler:

1 su bardağı taze süt kaymağı (5 litre sütten kaynatılarak elde edilmiş)

2 çorba kaşığı pudra şekeri

Öncelik olarak belirtmek istediğim şey; bu tarifte asla hazır kaymak kullanmamanız gerektiğidir. Kaymaklı krem şantinin tek zor yanı açık süt bulmak. Sütü kaynatarak kaymak elde edin, ardından kaymağı 1 saat dolapta bekletip soğumasını ve katılaşmasını sağlayın. Daha sonra kaymak ve pudra şekerini derin bir kapta mikser yardımıyla çırpın. Kıvam aldığında çırpma işlemini sonlandırın, aksi halde karışım sulanıp yağa dönüşmeye başlar. Doğal krem şantiniz hazır. Afiyet olsun.