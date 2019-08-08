Evde kaymak yapmanın özel tarifini denediniz mi?

“Evde kaymak nasıl yapılır?” sorusu merak ediliyor. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan kaymak 7’den 70’e herkesin severek tükettiği gıdalar arasındadır. Kahvaltı sofralarını süsleyen kaymak özellikle çocuklar tarafından daha sık tüketilmekte. Bal ve kaymak karışımları herkes için sevilen ve vazgeçilmez gıdalardandır. Kaymağın süslediği bir kahvaltı sofrası görsel olarak herkesin iştahını kapatır.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:25
08 Ağustos 2019 Perşembe 16:41
Evde kaymak yapmanın özel tarifini denediniz mi"

Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazlarından olan kaymak insan vücudu içinde çok faydalıdır. Ayrıca bunun yanında çok lezzetli bir besin türü olan kaymak kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Evde kaymak nasıl yapılır oldukça merak ediliyor. Marketlerde maliyeti yüksek olarak satılan kaymak çok fazla tercih edilemiyor. Sağlığından ödün vermeyenler için evde kaymak nasıl yapılır en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

EVDE KAYMAK NASIL YAPILIR?

MALZEMELER: 

- Süt kaymağı
- Kavanoz
- 1 bardak sıcak su
- Derin - dar bir kap

YAPILIŞI: 

- Organik sütlerden alınan kaymaklar, yarım kavanoz olduktan sonra işleme başlanır. 

- Buzdolabında saklanan kaymaklar, çözüldükten sonra, daha öncesinde kaynatılarak sterilize edilmiş kaba alınır. 

- Kaba alının tüm kaymak, öncelikli olarak mikserden geçirilir. 

- Eriyene kadar karıştırılan süt kaymaklarına 1 su bardağı sıcak su ilave edilir. Suyun, kaynar sıcaklıkta olmamasına özen gösterilir. 

- Sıcak su eklendikten sonra, kaymaklar mikserle karıştırılmaya devam edilir.

- Karıştırma işlemi sürdürülürken, kremanın süt kısmından ayrılarak üste çıktığı görülmelidir. 

-  Kreme kısmı ayrıldıktan sonra, karıştırılmaya devam edilen kaymağa bir bardak da soğuk su ilave ederek, elde edilen yağın sütten ve sudan tamamen ayrılması sağlanmalıdır

- Kabın üzerinde kalan tereyağ, temiz bir kaşık yardımıyla başka bir kaba alınmalıdır

- Farklı bir kaba alınan tereyağının içerisinde görülen, süt - su karışımı sıvı, çöpe atılmamalı

- Bu süt - su karışımı sıvı, çökelek ya da ricotta peyniri yapabilirsiniz. 

- Süt - su karışımı da bir kaba alındıktan sonra, kaymaktan ayrılan tereyağ, iki kaşık soğuk su ilave edildikten sonra bir süre buzdolabından bekletilir. 

- Tereyağ, içerisindeki süt - su karışımı sıvıdan tamamen ayrışana kadar, yıkama işlemi devam ettirilir. 

- Buzdolabından bekleme süresince sertleşen tereyağından alınan su durulduğunda, tereyağı kapaklı cam bir kaba alarak saklayabilirsiniz. 

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