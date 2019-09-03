Zarar vermeden kurtulmak mümkün

Yere dökülen kırıntılar karıncaları çekiyor. Özellikle şekerli ürünlerin yere dökülmesi karıncaları daha çok cezbediyor. Birçok insan evde karınca fazlalığından şikayetçi. Karıncalara zarar vermeden evde karınca nasıl yok edilir birçok kişi tarafından araştırılıyor. Çoğaldığı zaman evdeki yaşamı da olumsuz etkileyen karıncaları zarar vermeden kendi yaşam formlarına dönmelerini sağlamak mümkün.

EVDE KARINCA ÇÖZÜMÜ

Evdeki Karınca İle Mücadele için kesin çözüm karıncaların gelmesini önlemektir. Karınca ilaçlama elbette açık ve kapalı alanlarda sorun oluşturan karıncalardan kurtulmak için en etkili yöntemdir. Ancak ilaçlama yaptırmak istemeyen insanlar daha karınca yoğunluğu oluşmadan küçük tedbirler alarak karınca şikayetlerine engel olabilir. Evde karınca görülmesi, karıncaların evinizde kolay bir şekilde yiyecek buldukları ve zorlanmadan beslenme imkanına sahip olduklarını gösterir.

Karıncalar evlere yiyecek bulmak için girer ve evin mutfak ya da kiler bölgelerini tercih ederler. Karıncaların yuvaları genellikle evin dışında ve toprak zeminlerde bulunur. Karınca türleri topluca ve koloniler halinde yaşarlar. Bu yüzden evdeki karıncalara çözüm bulmak için karınca yuvasını bulmak ve evin dışında karıncalara karşı mücadele amaçlı ilaçlama yaptırmak şarttır. Bu da profesyonel ilaçlama firmaları ile mümkündür. Ancak bir kaç karınca şikayeti için bazı kişisel çözümler önleyici olacaktır.

Karıncaları önlemek için öncelikle karıncaların evinize nereden giriş yaptıklarını bulmalısınız. Karıncalar en çok giriş kapılarından, duvarların çatlaklarından, boşluklardan, pencereden ve boru diplerinden evinize girer ve belli bir güzergahı takip ederek yuvalarına yiyecek taşırlar. Geçtikleri bölgelerde yollarını tekrar geldikleri zaman kolay bulabilmek için bazı izler bırakırlar. Bu izleri sabunlu su ile silerek yollarını kaybetmelerini sağlamak için evin zeminlerinde sık, sık temizlik yapmak karınca yoğunluğunu önlemede önemlidir.

Başta mutfağınız olmak üzere evinizdeki yemekleri, üzerleri açıkta kalacak şekilde bırakmayın mutlaka kapalı turun ve dolaba kaldırın. Yere düşen yemek ve ekmek kırıntılarını sık, sık süpürün. Çöp kutunuzu dolu tutmayın sık sık boşaltın. Bulaşıkları lavaboda bekletmeden yıkayın, ya da bulaşık makinesine yağlarını silerek bırakın. Tezgahın üzerini ve zemini ıslak bırakmayın, silerek kuru tutun. Ortalıkta tatlı ve yağlı besin bırakmayın.

KARINCALARDAN KURTULMAK İÇİN ÖNLEMLER

Karınca ile Mücadele apartman bahçesi ve bina etrafında başlamalıdır. Evde karınca şikayetleri baş gösterdiği zaman karınca ile mücadele daha önemli hale gelir. Karınca mücadelesi daha karıncalar evin dışına yani bina etrafına yaptıkları yuvanın görülmesiyle başlamalıdır. Karıncalardan kurtulmak bazen insanlar için oldukça zahmetli uğraşlar haline gelir. Çünkü karıncalar koloniler halinde yaşayan canlılar olup bir kaç karıncayı öldürmekle karıncaları yok etmek mümkün olmaz.

Karıncaların eve girişi ilk başta pek fark edilmez. Çünkü karıncalar öncü karınca vasıtasıyla kendilerine uygun beslenme alanlarını bulduktan sonra yavaş yavaş evi istila etmeye başlamaktadır. Karıncalar nasıl yok edilir? diyorsanız karıncaların girdiği noktalarını dikkatlice kapatılması ve karıncalara karşı evde etkili bir karınca ilaçlaması yaptırılması gerekir. Karınca ilaçlama firmaları, karıncaların ortadan kaldırılması için jel karınca ilacı, Kokusuz ve kokulu karınca ilaçları evde ilaçlama yapmaktadır.

Eve giren karıncaların geçiş yolları, parke kenarları, halıların dipleri, kapı ve pencerelerin kenar bölümleri gibi dip şerit bölgeler karıncaların istila başlangıcında kullandıkları yerlerdir. Karıncalardan kurtulmak için öncelikle dışarıdaki karınca probleminin önlenmesi ve eve giriş yollarının kapatılması gerekir. Evdeki karıncalar ile mücadele için doğal karınca ilaçları yeni başlayan karınca şikayeti için yeterli olmasına karşın çok sayıda karınca ile başa çıkmak sanıldığı kadar kolay olmaz.

Evde karınca ilaçlama yaptırmak İstediğiniz zaman evdeki karıncaların durumuna göre İlaçlama türü uygulatmak hem etkili bir mücadele için hemde evden çıkmadan ilaçlama yaptırmanıza olanak verir. Jel karınca ilaçlaması ve kokulu ya da kokusuz karınca ilaçlama seçeneklerinden birini seçmeniz mümkündür. Kanatlı karınca ve diğer karıncalar insanların tükettikleri gıdalar arasında dolaşarak hem insan sağlığına zarar verirler hem de yiyeceklerin kirletilmesi ne sebep olurlar.

KARINCALAR İÇİN KESİN ÇÖZÜM

Karınca türleri açıkta bırakılan gıdalar ve ekmek kırıntılarına geldikleri gibi mutfak ve banyo bölümlerinde nemli bölgeleri de oldukça çok kullanırlar. Karınca istilasına sebep olacak çöp, ekmek kırıntısı, tezgah üzerinde su birikmesi, ve evde açıkta şekerli gıdaların ortada bulunması karıncaların eve yoğun olarak yönelmesini teşvik edecektir. Öncelikle bu tür ortamların karınca girişine imkan vermesini önleyecek şekilde temiz tutulması karınca mücadelesinde önemli yer tutar Karınca İle Mücadele doğru ilaçlama yaptırıldığı zaman kolaylıkla başarıya ulaşabilir.

Karınca çeşitlerine göre ilaçlama türü yaptırmak karıncaların önlenmesinde kolaylık sağlar. Karıncalar nasıl yok edilir? evdeki karıncalardan nasıl kurtulurum? arayışı içinde iseniz, karıncaların girmesini önlemeniz gerekir. Ancak karıncaların tam olarak yok edilmesi için profesyonel bir karınca ilaçlama servisi almanız gerekir. İç ortamlarda olduğu kadar bina etrafı ve bahçede karınca ilaçlama yaptırmak dışarıdan kaynaklanan karınca girişlerini ortadan kaldıracağı için kesin olarak çözüm sunar.

Her türlü böcek ile mücadelede olduğu gibi karınca şikayetlerinde de giriş noktalarının imha edilmesi çözüm için önemli bir etkendir. Gerek böceklerin giriş yollarının kapatılması, gerekse karıncaların girdiği noktaları ortadan kaldırmak uzun soluklu karınca ve haşere mücadelesinde önemli bir etkendir. Sadece içeride ilaçlama yapılarak böcek ve karıncaların tam olarak ortadan kaldırılması yeterli olmayabilir. Bu nedenle dışarıdan içeriye karınca ve böcek girişleri, yapılan ilaçların etkisinin çok daha kısa sürmesinin de başlıca sebeplerden biridir.

Karıncalar nasıl yok edilir? karıncalar ile mücadele nasıl olmalı diyorsanız kapsamlı bir çözüm almanız asıl hedef olmalıdır. Karıncaların evinize girdikleri ve girme ihtimali bulunan yerleri silikon, macun, tutkal gibi dolgu malzemeleri ile kapatmanız karınca girişlerini azaltır. Ayrıca bina ve bahçe kısmını da karıncalara karşı etkili bir ilaçlama hizmeti almanız çok daha kısa sürede karınca problemini ortadan kaldırır.

DOĞAL KARINCA KAÇIRICILAR İLE KARINCA MÜCADELESİ

Karıncalara doğal çözüm için giriş yerlerine ve karıncaların dolaştıkları yerlere bazı doğal malzemeler bırakmak karıncaları kaçırmada sizin en büyük yardımcınız olabilir. Ancak unutmayın başlangıç aşamasında işe yarayan bu yöntemler karınca yoğunluğu durumunda işe yaramayabilir. Nane yağı, Sarımsak, Kahve telvesi Tarçın, Kırmızı biber, Defne yaprağı, Mısır unu karıncaları uzak tutmanıza yardımcı olabilir. Karıncalar için çözüm sağlayan bazı maddeler ise, Talk pudrası, Tebeşir, Toz kömür, Toz temizleyici gibi maddeler olarak bilinmektedir.

Evin kenarlarına elma sirkesi püskürtmekte kenar bantlarda görülen karıncaların önlenmesine yardımcı olur. Elma sirkesini suyla karıştırıp sprey şişesine koyun, karıncaların üzerlerine ve dolaştıkları yerlere bir kaç kez sıkın. Karıncaları bozguna Uğratın Topraktan ve bazı deniz organizmalarının kabuklarından yapılan yosun kumunu karıncaların bulunduğu yerlere koyarsanız karıncalar uzak duracaktır.

Yosun kumu, karıncaların kabuklarının üzerinde mumsu bir salgı bırakarak onları ciddi oranda önleyecektir. Karıncalardan kurtulmak için başka bir yöntem de bulaşık deterjanı ile kızartma yağını karıştırıp üzerlerine püskürtmektir. Yağ, karıncaların karışıma yapışmasını sağlarken, bulaşık deterjanı onları adeta bloke eder. Kabartma tozu ise karıncaların sindirim sistemlerini harap ederek ölmelerine neden olan bir karınca yiyeceği olup karıncalar pudra şekeri ve kabartma tozunu çok severler.

Tüm bu doğal karınca önleyiciler başlangıç aşamasında karıncaları mekandan uzak tutmaya yardımcı olmaktadır. Ancak karıncalar ile kapsamlı bir mücadele için profesyonel karınca ilaçlama firmalarına ilaçlama talebinde bulunmak gerekir. Karınca İle Mücadele bilinçli olarak yapılmalı, karıncalar nasıl yok edilir? karıncalardan nasıl kurtulunur? iyi anlamalı ve bireysel yöntemlerin yetmeyeceği durumlarda karınca ilaçlama servisi almalısınız.