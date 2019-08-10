Evde %100 ekşi mayalı ekmek yapmanın püf noktaları

Ekşi maya sağlık için oldukça faydalı. Bu nedenle evde ekşi maya nasıl yapılır merak ediliyor. Sağlık için daha faydalı olduğu bilinen ekşi maya ekmek yapımında kullanılıyor. Lezzeti itibariyle de deneyenleri kendine hayran bırakan ekşi maya evde nasıl yapılır merak ediliyor. Evde ekşi maya nasıl yapılır? Sorusunun cevabı ve daha fazlası haberimizin detayında sizlerle…

EVDE DOĞAL EKŞİ MAYA NASIL YAPILIR?

Ekşi maya nedir? Ekşi maya nasıl yapılır? Bu yazımızda ekşi mayanın nasıl yapıldığını bulabilirsiniz. İşte ekşi maya tarifi...

1.GÜN

250 gr tam buğday unu, 250 gr elenmiş un, 500 gr Su

İyice topaklar kaybolana kadar karıştırın, mümkünse eldiven kullanmadan kendi elinizle karıştırın. Elinizdeki yararlı bakteriler ve mikro organizmalar kaynaşsınlar.

2.GÜN

Günün ilk yarısı, sabah 10’dan önce mayayı besleyin.

Karışımın 3 de 1’ini çöpe atın.

Karışımı 120 gr elenmiş un, 30 gr tam buğday unu ve 150 gr su ile besleyin. Unutmayın bunu oda sıcaklığında yapıyoruz.

Günün ikinci yarısı, akşam 9’dan sonra mayayı tekrar besleyin.

Karışımın 3 de 1’ini çöpe atın.

İlk yarısındaki besleme işlemini tekrarlayın.

3.GÜN

Bugün sadece bir kez besleyeceğiz ve mayayı dolaba koyacağız. (Dolabın minimum +4 derece ile maksimum +8 derece arasında olması önemli.)

Mayanın (Artık yavaştan kıpırdama göreceksiniz. Ben de o yüzden karışım değil maya demeyi tercih ediyorum.) yarısını çöpe atın. Kalan yarısını;

150 gr elenmiş un, 80 gr tam buğday unu, 20 gr çavdar unu ve 250 gr su ile besleyin.

Not : Çavdar ununu bu safhada kullanmaya başlamamın nedeni aslında mantık olarak basit. Besleyicilik ve bakteri üretme hızı olarak çavdar unu, diğer unlardan daha geridedir. Ama diğer yandan da karakter verme konusunda, çavdar ununun ekşi ve derinlik kazandıran tonları olması bu noktada önem teşkil ediyor. Daha da basit düşünmek gerekirse, çocuğunuz küçük ve öğrenme çağındayken; kalıcı karakteristik özellikleri henüz şekillenmeye başlarken ona adab-ı muaşeret kuralları dersi aldırmış oluyorsunuz.

4.GÜN

Üçüncü gün gibi mayanın yarısını çöpe atın.

Kalan kısmını; 150 gr elenmiş un, 80 gr tam buğday ve 20 gr çavdar unu ve 250 gr su ile besleyin.

5 . GÜN

Bugünün sabahında doğuya baktığınızda mayanızda küçük kabarcıkları görmeye başlamanız gerekiyor. Mayanızın bugün dinlenmesi,toparlanması ve acıkması gerek. Genelde tavsiye edilenin devamlı besleme olduğunu biliyorum; ama daha önce de söylediğim gibi biz normal bir maya yapmıyoruz. Biz agresif, karakterli, dinamik ve biraz da hiperaktif bir maya yapıyoruz.

6.GÜN

Son gün dinlendirdikten sonra yapmamız gereken tek şey altıncı günün sabahındaki su testi. Mayanız; bu önemli su testinden, eğer her şeyi harfiyen yaptıysanız koşarak geçecektir. Su testini, mayanızı dolaptan çıkardıktan yarım saat sonra yapın.