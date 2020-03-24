Evde cilt bakımı nasıl yapılır?

Evde cilt bakımı tarifleri ve evde yapılabilen doğal maskeler araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle kuaförler, güzellik salonları şu an için kapalı. Peki, evde cilt bakımı nasıl olacak? Evde kolayca hazırlayabileceğiniz cildi koruyan cilt bakımı püf noktaları…

Güzel görünen cildin sırrı kuaförler, güzellik salonları ya da losyonlar değildir. Doğal bakım ürünleridir. Tek yapmanız gereken mutfağınızdan faydalanmak.

MUTFAKTA SAKLI GÜZELLiK SIRLARI

Parlak ve temiz bir cilt için yoğurt-bal-limon maskesi: Dolu dolu1 yemek kaşığı yoğurt, bir çay kaşığı bal ve 1 çay kaşığı limon suyunu karıştırın, cildinize sürün. 20 dakika bekleyin ve ılık suyla yıkayın.

Kuru ciltleri nemlendirmek için çilek maskesi: 8-10 adet taze çileği, 1 yemek kaşığı yulaf unu, 1 yumurta sarısı ve 2 kaşık yoğurt ile mutfak robotunda karıştırarak püre haline getirin, cildinize sürün. 20 dakika bekleyin ve ılık suyla yıkayın.

Yağlı ciltleri siyah noktadan arındırmak için yoğurt-limon maskesi: 4 kaşık yoğurdu, yarım limonun suyu ile iyice karıştırın ve karışımı cildinize sürün. 10 dakika bekleyin ve ılık suyla yıkayın.

Çiller için keten tohumu maskesi: Yeterli miktarda keten tohumunu sıcak suda kaynatın. Suyuyla birlikte cildinize uygulayın, 20 dakika bekleyin ve ılık suyla yıkayın.

Portakal maskesi: Maskeyi hazırlamak için portakal kabuğunu soyduktan sonra kabukları kurutun ve miksere atarak toz haline getirin. Krem kıvamına gelinceye kadar sütle karıştırıp yüzünüze sürün ve kuruyuncaya kadar bekletin. Maskeyi ılık suyla çıkartabilirsiniz.

Limon ve süt karışımı: Bu tarifimiz tüm vücuda uygulayabileceğiniz ve haftada bir kez düzenli uygularsanız 1 ay sonra sonuçlarını görebileceğiniz bir özelliğe sahiptir.

Öncelikle küveti ılık su ile doldurun ve suyun içine bir bardak tam yağlı süt ile bir limonun suyunu ekleyin. Suyu iyice karıştırdıktan sonra içine girin ve yaklaşık 20 dakika suyun içerisinde kalın. 20 dakika sonra temiz su ile durulanın.