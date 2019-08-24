Sıfır maliyetli güzellik: Evde buhar maskesi tarifi

Cildine her düşkün kadın günlük rutin cilt bakımları yapıyor. Buhar maskesi cildi yumuşatıp gözenekleri açmasıyla cildi ferahlatıyor. Güzellik merkezlerinde buhar maskesi maliyeti yüksek olduğu için birçok kadın evde buhar maskesi yolunu tercih ediyor. “Evde buhar maskesi nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı ise haberimizde…

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:06
24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:10
Sıfır maliyetli güzellik: Evde buhar maskesi tarifi

Cildine düşkün kadınlar tarafından sıklıkla uygulanan buhar maskesinin evde nasıl yapıldığı da bir o kadar merak konusu. Her kadın cildine fazlasıyla değer veriyor ve günlük rutin cilt bakımları uyguluyor. Bununla yetinmeyen kadınlar buhar maskesini de özel olarak uyguluyor. Güzellik merkezlerinde yapıldığında maliyeti yüksek olan buhar maskesi evde sıfır maliyetle yapılabilir.

BUHAR MASKESİ

Bildiğiniz gibi su ve sabun ile yapılan temizlik cildimize yetersiz kalır. Buhar maskesi, cildinizi temizleyerek kalan makyaj kalıntılarını temizler ve gözeneklerin açılmasına yardımcı olur.

Buhar maskesi belirli aralıkla yapıldığı taktirde, cildinizdeki kalan makyaj kalıntıları ve gözenekleri açacak böylece daha sağlıklı bir cilde sahip olacaksınız. Aynı zamanda suratınız rahatlayacak ve siyah noktalardan kurtulacaksınız.

BUHAR MASKESİ NASIL YAPILIR?

  1. Buhar maskesi sayesinde yüzünüz hem rahatlamış olacak, hem siyah noktalardan kurtulacak ve yüzünüzde bulunan toksinlerden arınmış olacaksınız.
  2. Buhar maskesi yapmak için öncelikle bir tencereye yaklaşık 1 litre su koyun ve kaynatın.
  3. Suratınızı iyicene temizleyin. Sabun ve su kullanarak gerektiğinden fazla bir şekilde bol sabunla yıkayın.
  4. Ocakta kaynamış olan tencere ile veya o tenceredeki suyu bir kaba boşaltın. Buharı üzerinde olacaktır. Lütfen dikkat edin. Dilerseniz suya lavanta kullanabilirsiniz. Tercihen okaliptus olabilir.
  5. Eğer uzun bir saçınız varsa saçlarınızı tepeden toplayın ve yüzünüz açık olacak şekilde kafanızın üstüne bir bez veya havlu örterek, tenceredeki buharın yüzünüze gelmesi sağlayacak şekilde pozisyon alın.
  6. Buhar maskesinde yaklaşık olarak 10 dakika durmaya çalışın. Yüzünüzü çok yakmaması için yaklaşık olarak 23-30cm yukarıda durmanızda yarar vardır. Aksi taktirde cildinizi tahriş edebilir. Aynı zamanda göz kapaklarınızı muhakkak kapatın.
  7. Buhar maskesi bittikten sonra duş almayın. Mümkünse 1 veya 2 saat sürecek şekilde nemlendirici krem yardımıyla yüzünüze masaj yapın ve ardından duş alın.

DİKKAT: Buhar maskesi ayda 1 kere uygulandığı takdirde hem daha sağlıklı hem de yeterli olacaktır. Fazla buhar maskesi yapmanız cildinizi tahriş edebilir.

ilgili yazılar
Ekrem ağrılarınız mı var? Kombu çayını deneyin!
Ekrem ağrılarınız mı var? Kombu çayını deneyin!
Basit ve lezzetli: Bandurma tarifi
Basit ve lezzetli: Bandurma tarifi
Unutkanlık rahatsızlığı olanlar hangi doktora görünmeli?
Unutkanlık rahatsızlığı olanlar hangi doktora görünmeli?
Bolu'dan sıcak sıcak çıktı:Alt üst böreği
Bolu'dan sıcak sıcak çıktı:Alt üst böreği
Kabakulak hastalığından korunmanın 5 önemi
Kabakulak hastalığından korunmanın 5 önemi
Dayanamayacaksınız: Trakya sini mantısı
Dayanamayacaksınız: Trakya sini mantısı
En Yeniler
Sıfır maliyetli güzellik: Evde buhar maskesi tarifi
Sıfır maliyetli güzellik: Evde buhar maskesi tarifi
Gezegenler bu hafta sizler için ne söylüyor? İşte yorumlar
Gezegenler bu hafta sizler için ne söylüyor? İşte yorumlar
Dil Kafe'de 8 dil bir arada
Dil Kafe'de 8 dil bir arada
1 incir 1 porsiyon meyve yemekle eş değer!
1 incir 1 porsiyon meyve yemekle eş değer!
Tatlı krizine ev yapımı çözüm: Ege usulü kaşık helvası tarifi
Tatlı krizine ev yapımı çözüm: Ege usulü kaşık helvası tarifi
Unutkanlık rahatsızlığı olanlar hangi doktora görünmeli?
Unutkanlık rahatsızlığı olanlar hangi doktora görünmeli?
Cilde parlaklık ve ışıltı katıyor: Maş fasulyesi!
Cilde parlaklık ve ışıltı katıyor: Maş fasulyesi!
Moda sektörüne girmenin ve başarılı olmanın sırları
Moda sektörüne girmenin ve başarılı olmanın sırları
Rüyada ölü mü gördünüz? İşte şaşırtıcı anlamı
Rüyada ölü mü gördünüz? İşte şaşırtıcı anlamı
Uzun seneler genç kalmanızı sağlıyor: Passiflora
Uzun seneler genç kalmanızı sağlıyor: Passiflora
Gül reçelinin pratik tarifi
Gül reçelinin pratik tarifi
Çocuğunuzun narsist olmadığından emin misiniz?
Çocuğunuzun narsist olmadığından emin misiniz?
Dayanamayacaksınız: Trakya sini mantısı
Dayanamayacaksınız: Trakya sini mantısı
Epson tuzunun bilinmeyen 7 faydası!
Epson tuzunun bilinmeyen 7 faydası!
Bolu'dan sıcak sıcak çıktı:Alt üst böreği
Bolu'dan sıcak sıcak çıktı:Alt üst böreği
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin