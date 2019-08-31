Güzelliğinizin sırrı evinizde saklı

Cilt bakımını seven kadınlar aloe vera kremi evde nasıl yapılır merak ediliyor. Aloe vera kremi şifa olmasıyla biliniyor. Evde yetiştirilen aloe vera kremi birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Cilde iyi gelen aloe vera kremi mucizeler yaratıyor.

ALOE VERA KREMİ NASIL YAPILIR

Aloe Vera içerdiği onarıcı maddeler nedeniyle cilt sorunlarına, yaralanmalarına ve güzelliğine önemli katkıları olan bir bitkidir. Aloe vera jelini ilgili bölgeye doğrudan uygulayabilir veya diğer etkili bitkisel ürünlerle destekleyerek, çok daha etkili hale getirerek kullanabilirsiniz. Özellikle kış aylarında soğuğa ve kirli havaya maruz kaldığı için yıpranan cildinize, aloe vera içeren bir krem uygulayarak etkili bir koruma sağlayabilirsiniz. Bu yazımızda “Aloe vera kremi nasıl yapılır?” konusuna yer verdik.

ALOE VERA KREMİ YAPIMI

Malzemeler:

1 fincan aloe vera jeli

1/2 fincan hindistancevizi yağı

2 çorba kaşığı jojoba yağı

1.5 çorba kaşığı işlenmemiş balmumu

5-8 damla lavanta veya sardunya yağı (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Hindistan cevizi yağı, balmumu ve jojoba yağını bir cam kaseye koyun ve içinde su ısıttığınız küçük bir tencereye oturtarak hafif ateşte benmari usulü eritin.

Karışım sıvı haline geldikten sonra bir karıştırıcıya (blender, mikser vb.) dökün ve karışımın tamamen soğumasını bekleyin (yaklaşık 1-1.5 saat). Karışım soğutulduktan sonra, bir kaşık veya spatula yardımıyla kenarlardaki kalan içeriği de kazıyın. Aloe Vera ile Krem Yapımı

Karıştırıcıyı en düşük ayarda çalıştırın ve aloe vera jelini yavaş yavaş karışıma ilave edin. Malzemelerin birleşmesini sağlamak için arada bir durdurun.

Karışım karıştırıcıda sıkışırsa yanlara bulaşan içeriği kaşık yardımıyla kazıyın ve karışımı hafif, kabarık doku oluşuncaya kadar elle çırpın.

Aloe vera karışımın içine işledikten sonra, 5-8 damla uçucu yağı ilave edin ve karıştırın. Aloe vera kremi yapımı

ÖNEMLİ UYARI: Aloe vera jeli eklemeden önce karışımın tamamen soğumasını beklemek son derece önemlidir. Ayrıca, evinizde yetiştirdiğiniz doğal aloe vera jeli kullanırsanız en iyi sonucu elde edersiniz. Aloe vera suyu ve evde yetiştirdiğiniz aloe vera jeli aynı etkiyi sağlamaz.

NOTLAR:

Ev yapımı aloe vera yüz nemlendirici kremi tüm cilt tipleri için uygundur. Bununla birlikte, düzenli kullanmadan önce en az 3-4 gün aralıksız olarak cildinizin küçük bir alanında test etmeniz önerilir.

Hindistan cevizi yağı yüzünüz ve vücudunuz için mükemmel bir nemlendiricidir. Araştırmalar, hindistan cevizi yağının cilt kuruluğunu azalttığını ve antibakteriyel ve yumuşatıcı etkileri nedeniyle diğer yağlarla karıştırıldığında daha etkili olduğunu gösteriyor.

Hindistan cevizi yağının tamamen güvenli olmasına ve kayıtlara geçmiş herhangi bir yan etkisi veya alerjik etkileri bulunmamasına rağmen, kullanmadan önce cildinizin küçük bir bölümünde test etmeniz tavsiye edilir.

Ev yapımı aloe vera kremi, Hindistan cevizi yağı ve jojoba yağının yumuşatıcı ve nemlendirici etkileri ile aloe vera jelinin tıkanıklık açıcı etkilerini bir araya getirdiği için çok güçlü ve etkili bir nemlendiricidir.

Aloe vera kreminin kullanacağınız kadarını aldıktan sonra, geri kalanını cam bir kapta buzdolabında saklamanız kremin ömrünü uzatacaktır. Bu tarif ile elde ettiğiniz kremi 3-4 ay buzdolabında saklayabilirsiniz.