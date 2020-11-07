Ev yapımı pratik çikolata tarifi! Çikolata nasıl yapılır?

Ev yapımı çikolata kendine güvenen, marifetli eller tarafından merak ediliyor. Çikolatayı hemen hemen 7'den 70'e herkes sever. Ama çikolatayı herkes yapamaz. Çünkü çikolata yapmanın püf noktaları ve malzemelerini doğru kullanmak gerekir. Peki, çikolata yapmak için hangi malzemeler gerekir? İşte adım adım çikolata tarifi...



EV YAPIMI ÇİKOLATA TARİFİ MALZEMELERİ



100 gram kakao yağı

100 gram pudra şekeri

6 yemek kaşığı kakao

4 yemek kaşığı süt tozu

Az miktarda tuz

EVDE ÇİKOLATA NASIL YAPILIR?



Ev yapımı çikolata için öncelikle tüm malzemelerinizi hazırlayın. Ardından kakao yağını benmari usulüyle eritin. Yağı kesinlikle sıcak suyla buluşturmayın.

Kakaoyu kakao yağının içerisine ilave edin ve ardından ikisini karıştırın.

Karışımın içerisine süt tozunu ekleyin. Bu daha yumuşak bir çikolata tadı elde etmeni sağlayacak ve çikolatanın kıvamını güzelleştirecek. Süt tozunun yağ karışımıyla bütünleşmesini sağlayın.

Kakao yağı, süt tozu ve kakao bütünleştiğinde pudra şekerini ekleyin. Pudra şekerini, süt tozlu, erimiş ve kakaoyla buluşmuş yağın içerisinde eritin. Şekerin iyice eridiğinden emin olun, çünkü şeker erimezse çikolatanın içerisinde tane tane kalabilir.

Tüm malzemelerin bütünleşmesini sağladıktan sonra çikolata hazır. Düzenli aralıklarla karıştırarak çikolatanın ılımasını sağlayın.

Ilımış çikolatayı istediğiniz kalıba dökerek şekil verebilirsiniz. Kalıba döktüğün çikolatayı buzluğa koy ve çikolataların en az 2-3 saat, mümkünse bir gece buzdolabında beklemesini sağla. Ev yapımı çikolatanız hazır. Afiyet olsun.

ÇİKOLATA YAPMANIN PÜF NOKTALARI



Kullanılan her malzemenin ölçüsü son derece önemli. Yapılan bir hata sıvı veya katı kıvama neden olabilir.

Kakao yağını eritirken kaynayan suyu kaseye değdirmeyin.

Çikolataları dolaba koymadan önce biraz soğumasını bekleyin. Bu, çikolatanın kıvamını güzelleştirir.

ÇİKOLATA BENMARİ USULÜ NASIL ERİTİLİR?

Çikolatayı benmari usulü eritmek için iki kaba ihtiyacınız var. Isıya dayanıklı bir kabın içine, kabın yarısını geçmeyecek kadar su doldurun. Bu kabın içerisine dibi suya değmeyecek şekilde, yine ısıya dayanıklı daha ufak bir kap yerleştirin. Ocakta suyu kaynatın. Üstteki kabın içerisine çikolataları koyun. Kaynamaya başlayan su, buharı ile birlikte üstteki kap içerisindeki çikolatayı eritecektir. Burada önemli olan çikolata dolu olan kabın içerisine su kaçırmamaktır.