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  • Eskişehir'in meşhur çiğbörek(çibörek) tarifi! Çiğbörek nasıl yapılır?
17 Eylül 2020 Perşembe 15:49 | Son Güncelleme:

Eskişehir'in meşhur çiğbörek(çibörek) tarifi! Çiğbörek nasıl yapılır?

Eskişehir'in meşhur çiğbörek(çibörek) tarifi! Çiğbörek nasıl yapılır"

Eskişehir'in tescilli lezzetlerinden olan çiğ böreği(çibörek) tarifi merak ediliyor. Çibörek, un, su ve tuzdan oluşan hamura harç hazırlanarak yapılıyor. Yağda pişirilen meşhur çiğböreği tarifinin devamı haberimizde.

Çiğbörek diğer adıyla çibörek tarifi merak ediliyor. Eskişehir'in tescilli lezzetlerinden olan çiğbörek yağda kızartılarak yapılıyor. Peynirli, patatesli ve mantarlı çeşitleri de olan çibörek geleneksel olarak kıymayla yapılıyor. Çiğböreğin yanına köpüklü ayran tavsiye ediliyor. İşte sofranıza layık çiğbörek tarifi ve malzemeleri...

ÇİĞBÖREK MALZEMELERİ

Hamur Malzemesi

4-5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz ve su

İçinin Harcı İçin

Kıyma 250 gr.

Soğan 1 adet orta boy

1 çay kaşığı tuz

1/2 Karabiber

1/2 Çay bardağı su

ÇİBÖREK TARİFİ YAPILIŞI

Bir kabın içinde un, su ve tuzu karıştırın. Kulak memesi kıvamına gelene dek yoğurun.

Soğanları çok ince rendeleyin, üzerine kıyma, tuz, karabiber ve su ekleyerek iyice karıştırın ve harcı hazırlayın.

Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yaklaşık 15-20 cm. çapında hamur açın. Hazırlanan harcı daire biçiminde açılmış hamurun yarısına ince bir tabaka olarak koyun.

Hamurun diğer kısmını harcın üzerine kapatın ve yarım ay biçimine gelmiş hamuru kapama tırtılı ile kesin. Kesilen çibörekleri çok kızgın yağa atarak, iki tarafı da hafif pembeleşecek gibi kızartın. Çiböreğiniz hazır afiyet olsun.

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