Yılın sadece o döneminde yaşıyorlar...

Eskimo - Aleut halklarının en büyük grubunu oluşturmaktadır. Aleut dillerini konuşan Eskimolar, avcı ve toplayıcılık yaparlar. Yupik ve İnuit olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadırlar. Peki, Eskimoların evine ne denir? Cevabı haberimizde…

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:25
19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:25
Yılın sadece o döneminde yaşıyorlar...

Eskimolar birden fazla malzeme ile evlerini yaparlar. Eskimoların bazıları bu evlerde geçici olarak yaşar bazıları ise yaşamlarını bu evlerde geçirirler. Eskimolar yaz aylarında hayvan derilerinden yaptıkları çadırda kalırken, kış aylarında taş ve başka malzemeler kullanılarak yapılan evlerde yaşarlar. Avlanmak için çıktıklarında ise geçici olarak barınmak için “iglo”ları inşa ederler. Ancak Eskimolarında günümüzde olan modern yaşama doğru geçiş yaptığı görülmektir.

ESKİMOLARIN EVİNE NE DENİR?

İglu ya da iglo, Eskimoların(İnuitler) bir kısmının sürekli olarak ya da av sezonlarında geçici olarak yaşadığı sıkıştırılmış kardan ev. İglu, İnuit dilinde “ev” anlamına gelir ve yerel dilde çadır, çamur ya da modern evler için de kullanılır.

İnuitler yaz aylarını hayvan derilerinden yapma çadırlarda, kış aylarını da taş ve çevredeki başka malzemeler kullanılarak yapılmış evlerde geçirirler. Kardan yapılmış iglolar, yalnızca bazı bölgelerde yaşayan İnuitlerce kullanılır. Avlamak amacıyla ailece yolculuğa çıkıldığında, geçici olarak barınmak için kardan iglu yaparlar. Ancak, günümüzde İnuitler de modern bir yaşam tarzını benimsemeye başladıkları için, ev yapımında artık daha çok metal gibi çağdaş malzemeler kullanılmaktadır.

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