Erkekler neden aldatır?

İlişkilerde en önemli sorun empati ve iletişim kuramamak. Sorun çözme becerisinin azalması, tahammülsüzlüklerin artması, yükselen egolar, narsist kişilik yapısının yaygınlaşması gibi birçok neden de kadın erkek arasındaki anlaşmaları etkiliyor.

Geçenlerde açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) sonuçlarına göre boşanmalar arttı. Çevremizde aldatmaları da sık duyar olduk. Peki, neden aldatır kişi? Ya da neden aldatılır? Bu sorular üzerinden anket yapan Psikolog Derya Yalçınkaya, ”Aldatma bir bağlanma sorunudur ve bağımlı kişilik yapısına sahip olan kişilerde daha çok görülür. Çözülemeyen sorunlardan bıkan kişiler aldatmaya yönelmekle birlikte, bağımlı kişilik yapısına sahip oldukları için evliliklerinden de vazgeçememektedir. Yaşanan durum da bir kereden bir şey olmaz bakış açısıyla bakan kişi ile aldatırsan hayatımda olamazsın diyen kişilerin farkı, olaya yüklemiş oldukları anlamda saklı. Ne yapmış olursa aldatmış olur sorusuna verilen cevap aslında yüklenilen anlamın cevabı olmaktadır. Bu durumda da etkilenme seviyesi değişiklik gösterebilir.” İfadelerini kullandı.

ALDATMA ÇEŞİTLERİ NELER?

Aldatma çeşitlerini anlatan Psikolog Yalçınkaya şu şekilde sıralıyor:

Sanal aldatma denilen durumun en yaygın yaşanan durum. Sanal aldatmada kişi bu durumda kendini aldatmış gibi görmez ve vicdan yaşamayabilir çünkü herhangi bir fiziksel temas yoktur. Kendini ispat etmek, çekingen kişilik yapısına sahip olmak, eşi tarafından ilgi görmeme gibi nedenler kişiyi sanal aldatma yoluna itebilir.

Duygusal aldatma türü ise, sorunlu evlilikler de, tatminsizlikler de, heyecan arayışı içinde olmak gibi birçok nedenle karşılaştığımız durumlarda meydana gelebilir.

Cinsel aldatma ise aldatmanın en açık ve net hâlidir. Kişiye vicdan yüklemekle birlikte bahanelere sığınma oldukça fazladır.

Flörtöz durum da ise beğeni ve ilgi odaklı bir aldatma türüdür. Sıradanlaşan bir evlilik hayatına renk katmak için tercih ediliyor olması, kişinin kendini ifade ederken daha masum olduğunu düşündüğünden, iki tarafı da idare etmenin mümkün olduğu türdür.

ERKEKLER Mİ DAHA ÇOK ALDATIYOR?

Peki, “Neden erkekler daha çok aldatıyor?” sorusunun yaygınlığına gelirsek; bu bahsettiğimiz aldatma türleri sadece erkekte yaşanan türler değil, kadınlarda da aynı oranda yaşanması mümkün olan türlerdir. Aldatan kişi belli bir zaman sonra kendine sorular sormaya başlar, aldatılan kişi ise kuşkuları ve sezgileri ile hayatı hem kendisi için hem de eşi için katlanılmaz kılar. Gidilen sonuç ya boşanma, ya kabullenme ya da aldatılan kişinin terapiye gelmesi olmaktadır. Burada yardıma ihtiyacı olan daha çok aldatan kişidir. Ne gibi ihtiyacı onu aldatmaya sürüklüyor sorularına cevap bulunması gerekmektedir.

NELER YAPILABİLİR?

Sonuçta hem aldatan kişi için hem de aldatılan kişi için onarılması gereken psikolojik bir süreç olsa da her ikisinin de bu süreç de yardım alması gerektiği unutulmamalıdır. Unutulmamalıdır ki, birinin yarım kalmasına sebebiyet vermek, sizin yarınızın sağlıklı bir şekilde tamamlanmamasına neden olabilir.