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  3. Cinsiyetleri farklı peki ya adları?

Cinsiyetleri farklı peki ya adları?

Cinsiyetleri farklı peki ya adları"

Hindi bir kuş türüdür. Bilimsel olarak Meleagris adıyla anılır. Ayrıca hindi Amerika kıtasının yerlisidir. Hindinin de erkek ve dişi olmak üzere iki tane cinsiyeti vardır. ‘Erkek hindiye ne denir?’ sorusunun yanıtı haberimizde…

Hindiler özellikle ABD’de özellikle şükran günlerinde önemli bir semboldür. Günümüzde eti için de yetiştirilir. Ayrıca hindiler Amerika’ya ilk göçenler tarafından keşfedilmiştirler. Yılbaşında da çokça tüketilen hindi, tavuk ile benzerlik göstermektedir.

ERKEK HİNDİYE NE DENİR?

Erkek hindiye GURK adı verilir. Hindiler (Meleagridinae), tavuksular takımına ait olan sülüngiller familyası içerisinde bir alt familya oluştururlar. Amerika'ya ilk göç edenler tarafından keşfedilmiş ve 17. yüzyılın başlarında Avrupa'ya getirilmiştir. Günümüzde eti için yetiştirilen bir kümes hayvanı olarak tanınırlar.

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