Erik tavasını duydunuz mu hiç? İşte lezzetli tarifi!

Erik tavası, taze sarımsak ve kuzu eti ile yapılıyor. Erik tavası Gaziantep’te sadece ilkbahar aylarında tüketiliyor. Turistler ve bu kültüre aşina olmayan kişiler Gaziantep’e gittiklerinde ve Erik Tavasıyla karşılaştıklarında gerçekten şaşırıyorlar. Bu farklı lezzeti sizin de evde yapabilmeniz pek tabii mümkün. Erik tavası yapabilmek için gerekli malzemeler; yeşil erik, doğranmış parça et, soğan, sarımsak, domates salçası, toz şeker, karabiber, yenibahar, tuz ve su.

ERİK TAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gramyeşil erik50 gramtaze baş sarımsak250 gramkuzu kuşbaşı1 yemek kaşığıdomates salçası (arzuya göre 600 gram domates)1/2 çay bardağızeytinyağı1 su bardağısıcak su1/2 çay kaşığıtuz

ERİK TAVA TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Doğranmış domates yerine domates salçası kullandıysanız eklediğiniz sıcak su miktarını arttırın.Bütün şeklini kaybetmemesi için erikleri çok fazla pişirmemeye dikkat edin.

ERİK TAVA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Taze sarımsakların kabuklarını soyun. Salça yerine domates kullanacaksanız kabuğunu soyduktan sonra küp şeklinde doğrayın.

Yağsız kuzu etini tencereye alıp suyunu çekene kadar yüksek ateşte soteleyin. Tencerenin kapağını kapatmayın.

Zeytinyağı ve kabuğu soyulmuş bütün haldeki sarımsakları ekledikten sonra soteleme işlemini 5 dakika kadar sürdürün.

Tercihe göre domates salçası ya da doğranmış domatesleri katın. 1-2 dakika sonra tuz ve sıcak suyu ilave edin.

Kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte 10-15 dakika etler yumuşayana kadar pişirin.