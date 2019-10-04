İçtiğiniz sulara dikkat! Bulaşıcı hastalık tehlikesi
Amipli dizanteri olarak da bilinen bu hastalık, kanalizasyon gibi pis içeriğe sahip suların içme suyuna karışmasıyla insanda meydana gelir. Aynı zamanda kara sineklerin amip dizanteri bulaşmış dışkıya konduktan sonra yiyeceklerin üzerine konmasıyla da bu hastalık bulaşıcı hale gelebilir. Sinek ve hamam böcekleri insanların bu hastalığa yakalanmasına neden olan iki canlıdır. “Entamoeba Histolytica nedir? Nasıl bulaşır?” sorusunun yanıtı haberimizde…
Entamoeba Histolytica hastalığından korunmanın birçok yolu vardır. İlk olarak el yıkama alışkanlığı edinilmeli ve özellikle evcil hayvan sahibi olan kişilerin hayvanın dışkısını temizledikten sonra ellerini bol su ve sabunla yıkamaları önerilmektedir. Dışarıda salata tüketilmemeli evde yapılan salatanın malzemeleri çok iyi bir şekilde yıkanmalıdır. Amipli dizanteri hastalığından bu yollarla korunabilir. Entamoeba Histolytica hastalığının semptomları şiddetli ishal, şiddetli karın ağrısı, karına kramp girmesi, dışkıda kan olarak sıralanabilir.
ENTAMOEBA HİSTOLYTİCA
HASTALIK ETKENİ
Entamoeba histolytica, invaziv intestinal ve ekstraintestinal amibiyaza neden olabilen, özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde daha sık olmak üzere bütün dünyada yaygın olarak görülen bir protozoon parazittir.
TÜRLERİ
Patojen olan tek tür Entemoeba histolitica’dır.
BULAŞMA YOLLARI
Enfeksiyonun yayılmasında fekal olarak kirlenmiş su ve yiyeceklerin tüketilmesi önemli rol oynar.
Gelişmekte olan ülkelerde sık rastlanan kötü çevresel temizlik ve sağlık koşulları bulaşmada Önemli rol oynar,
KORUNMA YOLLARI
Su ve yiyeceklerin fekal kontaminasyonunun engellenmesi çok önemlidir
El yıkama alışkanlığı edinmek özellikle tuvaletten önce ve tuvaletten sonra elleri yıkamak gerekir.
Hastalık hakkında insanlar bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir.
TEDAVİSİ
Enfeksiyonun geliştiği yere göre kullanılabilecek çeşitli antibiyotikler mevcuttur.