Emzirme parası nereden alınır?

Emzirme parası ve ya süt parasın, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödenmektedir. Bir sosyal yardım çeşidi olan süt parası için başvuru yaptıktan sonra bu başvurunuzun sonucunu e-Devlet üzerinden görüntüleyebilirsiniz. 180 TL olarak kamuoyuna duyurulan emzirme parasının nereden alınacağı ve daha fazlası hakkında detaylar haberimizin devamında sizlerle…

İŞTE “EMZİRME PARASI NEREDEN ALINIR?” SORUSUNUN CEVABI

Süt parası sigortalı olarak çalışmakta olan kadınların doğum yapmaları ve çocuk sahibi olmaları karşılığında aldıkları sosyal yardımın ismidir. Süt parasının bireyler tarafından alınabilmesi için temel olarak iki şart vardır. Bu şartlardan ilki doğumdan sonra bebeğin yaşamına devam etmesi gerektiğidir. Bu şartın yanı sıra baba ya da annenin doğumdan önceki 120 gün için Bağ-Kurlu ya da sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Süt Parası Başvurusu 2019 Süt Parası Nasıl Alınır soruları ile alakalı bütün cevapları bu yazımızda vermeye çalışacağız.

EMZİRME (SÜT) PARASI İÇİN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

Süt Parasına (Emzirme ödeneğine) hak kazanan sigortalıların ödeneklerini almaları için Kuruma talep dilekçesi verme şartı kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödenmektedir.

Eğer otomatik bir ödenek çıkmadı ise süt parası yardımından faydalanmak isteyen kişiler bazı belgeleri hazırlayıp ilgili yere başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu belgeler ise şöyle:

Kimlik fotokopisi; bu sosyal yardımdan faydalanmak isteyen, gerekli belgeleri tamamlamış olan başvuracak kişinin kimlik fotokopisi

Doğum belgesi; bu belge yeni doğan bebek için hastane tarafından aileye verilmekte olan bir belgedir. Bu belge üzerinde doğum ile alakalı ayrıntılar bulunmaktadır. Eğer bebeğin doğum belgesi herhangi bir sebepten dolayı bulunamaz ise bebeğin kimliği doğum belgesi olarak sunulabilir. Belgeleri tamamladıktan sonra ilgili yerlere başvuru yapmak gerekmektedir.

SÜT PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Daha önce Süt parası alabilmek için başvurular ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’na yönlendirilmekteydi. Artık bebek doğduktan sonra doğum raporuna istinaden otomatikman yaklaşık 30 gün içinde ödenek adlarına PTT hesaplarına yatırılmaktadır.

Yine eğer otomatik olarak PTT hesaplarına yatmadı ise yukarıda ifade edilmiş olan belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Bu belgeler tamamlandıktan sonra başvuru yapacak kişinin bağlı olduğu il veya ilçe sigorta müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Bu başvuru esnasında ilgili yetkililer başvuru yapacak kişiden bir dilekçe yazmalarını isteyecektir. Bu dilekçe için bebeğin doğum tarihini dilekçe içerisinde belirtmeniz ve süt parası yardımından faydalanmak istediğinizi de ifade etmeniz gerekmektedir. Başvuru esnasında belgeleri tam ve eksiksiz bir şekilde teslim etmeli, dilekçe doğru bir şekilde yazılarak alınabilmektedir.

Belgeler tamamlanıp başvurular yapıldıktan sonra sonuçlanma için bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu başvuru sürecinin sonucunu öğrenebilmek için e-Devlet üzerinden bir sorgulama yapabilirsiniz. Bu site üzerinden otomatik olarak ödenek çıkıp çıkmadığını veya başvuru yapmak zorunda kaldıysanız başvurunuzun kabul edilip edilmediğini kontrol edebilir ve hatta paranın yatıp yatmadığını kontrol de edebilirsiniz. Bu şartlar sağlandıktan sonra bu süt parası yardımından faydalanabilir ve e-Devlet üzerinden sorgulamalarını yapabilirsiniz.

SÜT PARASI NASIL ALINIR KAÇ AY ALINIR?

Süt parasını almak isteyen ve alan bireyler için en çok merak edilen soruların başında bu sosyal yardımın ne kadar süre ile alınacağıdır. Herkes bu yapılmakta olan süt yardımının bir süre ödenmeye devam edeceğini düşünmekte ve yanılmaktadır. Bu sosyal yardım bir defaya mahsus olarak verilen bir paradır. Yeni doğan bebek için aileye bir defaya mahsus olmak üzere verilmektedir.

SÜT PARASI (EMZİRME ÖDENEĞİ) NEDİR?

Çiçeği burnunda anneler tarafından yoğun bir şekilde araştırılan süt parası, diğer bir adıyla emzirme ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan bir uygulamadır. Buna göre, bakanlık tarafından belirlenen şartları karşılayan yeni doğum yapmış annelere, devlet tarafından belirli bir miktar ödenek desteği sunuluyor. Süt parası adı verilen bu maddi destek ile amaçlanan, yeni doğum yapan ailenin bebeğini daha iyi şartlar altında bakıp beslemesi için gerekli olan maddi ihtiyacı karşılamaktır.

Süt parası ne kadar 2019 yılında merak eden anneler ve anne adayları için açıklamak gerekirse bakanlık tarafından belirlenen bu yılki emzirme ödeneği 180 TL olarak kamuoyuna duyurulmuştur. Süt parası olarak belirlenen bu destekten yararlanmak için belirli şartları yerine getiriyor olmanız gerekmektedir. Söz konusu süt parası alma şartlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

TC KİMLİK NO İLE SÜT PARASI SORGULAMA

Bir sosyal yardım çeşidi olan süt parası için başvuru yaptıktan sonra bu başvurunuzun sonucunu e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Bu sorgulamayı yapabilmek için e-Devlet şifrenizin bulunması gerekmektedir. Bu şifreyi alabilmek için PTT’ye gitmeli ve 2 TL karşılığında bu şifreyi edinmelisiniz. E-Devlet sistemi ile birlikte devlet ile alakalı tüm işlerinizi bu site üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Süt parası başvurusu 2019 süt parası nasıl alınır öğrenmek istiyorsanız yazımızda bunun cevabını bulabilirsiniz, ardından sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.

Sorgulama için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Sosyal Yardımlar başlığı altından gerekli sorgulamaları yapabilirsiniz. Sistem içerisinde arama yaparken süt yardımı diye bir başlık ararsanız ya da site içi arama motoruna süt parası diye yazıp aratırsanız herhangi bir sonuç bulamazsınız. Bu sebepten ötürü Sosyal Yardımlar başlığına tıkladıktan sonra bir süre beklemeli ve listeyi görmelisiniz. Bu liste almaya hak kazandığınız yardımları ve alacağınız yardımları göstermektedir.

SÜT PARASI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Sigortalı olarak çalışmakta olan kadının yapacağı doğum ile verilebilen bu sosyal yardım aynı zamanda sigortalı olarak çalışmayan ama eşinin sigortasından yararlanmakta olan kadınların yaptıkları doğumlar için de verilmektedir. Bunun için ise bazı şartlar bulunmaktadır. Süt parası başvurusu 2019 süt parası nasıl alınır? Kimlere verilir?

Sigortalı olarak çalışmakta olan sigortalılar için geriye dönük olarak, geçen bir sene içerisinde en az 120 gün prim ödenmesi şartı bulunmaktadır.

Bir de sigortalı olarak değil de Bağ-Kur’lu olarak çalışmakta olan kişiler için şart olarak geçmişe dönük herhangi bir prim borcunun olmaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra doğumdan önceki süre içerisinde 120 gün primin eksiksiz olarak ödenmiş olması gerekmektedir.

Doğmuş olan bebeğin canlı olarak dünyaya gelmiş olması gerekmektedir.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır. 2019 yılı için emzirme ödeneği 180,00 TL olarak belirlenmiştir.

SÜT PARASI (EMZİRME ÖDENEĞİ) SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Süt parası sorgulama 2019 yılında hem internet üzerinden hem de telefonla arayarak gerçekleştirilebilen bir hizmettir. Hak sahibi olmanızdan sonra 30 gün içinde yatırılacak olan emzirme ödeneği ile ilgili son durum bilgilerini sorgulama yaparak genel vaziyet hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İnternet üzerinden ücretsiz olarak süt parası sorgulamalarını e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için hak sahibi olan vatandaşın TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmış olması gerekiyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra “SGK Şahıs Ödemeleri Sorgulama” bağlantısını kullanarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Öte yandan süt parası sorgulama telefon numarası için Alo 170 SGK danışma hattını kullanabilirsiniz.

SÜT PARASINDAN BABALARDA YARARLANABİLİR Mİ?

Bu sosyal yardım ile alakalı bir diğer çok sorulan soru ise babaların bu yardımdan yararlanıp yararlanamayacaklarıdır. Sorunun cevabı ise kısaca evettir. Bu yardımdan faydalanabilmek için doğumdan 120 gün öncesine kadar sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir.