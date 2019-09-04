D vitamini düşük olanların enfeksiyon geçirme riski yüksek!

Emzirme dönemi, doğumun ardından taze anneler için keyifli olduğu kadar zorlu bir süreçtir. Bu nedenle bu dönemde sıvı tüketimimizi, özellikle de su tüketimimizi arttırmamız gerekir.

Emzirme ile birlikte vücutta ciddi bir kalsiyum kaybı olmaktadır. Bunun için mutlaka kalsiyum takviyesine ihtiyaç vardır. Ancak emilimin tam olması için D vitamini ve K vitamini seviyelerimizin de yeterli düzeyde olması gerekmektedir. Yeterli D vitamini almayan annelerde ileri dönemde kemik erimesi benzeri bulgular ve yaygın diş çürükleri görülmektedir.

D vitamini ve kalsiyum, metabolizmamızda önemli rol oynamaktadır. D vitamini seviyelerinin düşük olması kişide depresyon haline de sebep olmaktadır. D vitamini düşük olan annelerin daha sık ve kolay depresyona girip, kaygı bozuklukları yaşadıkları bilinmektedir.

D vitamini takviyesi alırken mutlaka doğru formda ve içinde kimyasal katkı maddesi içermeyen tipleri tercih edilmelidir. Unutmayın ki, bizdeki tüm besin ve mineraller emzirme döneminde bebeğimize geçmektedir. Bu nedenle eksiklik bulguları sadece bizde değil, aynı zamanda bebeğimizde de görülebilmektedir.

D vitamini desteği alırken mutlaka doktorumuza danışmalı ve uygun formda, yeterli dozda alınmalıdır. Yanlış kullanım sonucu yüksek doz D vitamini kullanımının da yan etkileri bulunmaktadır.

Anneler gün içinde uygun saatlerde hem kendileri hem de bebekleri ile birlikte D vitamini sentezi için gün ışığından faydalanmalıdırlar.

D vitamininin immün sistem üzerine de etkileri olduğu bilinmektedir. D vitamini düşük olan kişilerde enfeksiyon geçirme riski artmaktadır. Benzer şekilde bebekler de enfeksiyon riski altında bulunmaktadır.

Sonuç olarak, anneler ve bebekleri için D vitamini özellikle emzirme döneminde en önemli vitaminlerden biridir. Etkileri uzun yıllar boyu sürmektedir.