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  3. Elizabeth'ten sürpriz ikram: Çay!

Elizabeth'ten sürpriz ikram: Çay!

Elizabeth'ten sürpriz ikram: Çay!

Kraliçe 2’nci Elizabeth ile ilgili paylaşılan bilgi oldukça ses getirdi. Kraliçe 2’nci Elizabeth'in eski bir arkadaşı olan tamircinin masanın altında çalışırken çay rica ettiği sonrasında çayını getiren ‘nazik’ kadının kim olduğuna bakmak için kafasını çıkardığında ise Kraliçe 2’nci Elizabeth ile karşılaştığı söylendi.

Dünyanın en çok merak edilen ailelerinden biri olan İngiliz Kraliyet Ailesi ile ilgili bilinmeyenler eski çalışanlar sayesinde ortaya çıkıyor.

Bu sefer ki sırrı deşifre eden isim ise Kraliyet’e ait sarayların döşemecilerinden Kevin Andrews oldu.

Andrews, “Kraliyet Saraylarının Sırları” adlı televizyon programında Kraliçe 2’nci Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nda çalışan bir tamirciye çay ikram ettiğini anlattı.

Andrews, eski bir arkadaşı olan tamircinin masanın altında çalışırken çay rica ettiğini sonrasında çayını getiren ‘nazik’ kadının kim olduğuna bakmak için kafasını çıkardığında ise Kraliçe 2’nci Elizabeth ile karşılaştığını aktardı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in eski koruma memuru Richard Griffin de daha önce benzer bir hikaye anlatmıştı. Buna göre; ABD'li turistler kraliyet mülkü bir kaleyi gezerken karşılarına çıkan 2. Elizabeth'e "Bu civarda mı yaşıyorsunuz" diye sordu. Turistlere "Evet" diye cevap veren Kraliçe, "Kraliçe ile hiç karşılaştınız mı?" sorusu üzerine ise "'Hayır' dedikten sonra Griffin'i işaret ederek, "Ama bu polis bey kendisini tanıyor" ifadelerini kullandi

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