İcat çıkaranlarda bugün: Elektrik

Elektrik öncesi hayatın zorlukları düşünülürse elektriğin ne denli büyük bir kolaylık getirdiği daha iyi anlaşılır. İnsanlar “Elektriği kim buldu?” sorusunun cevabını merak etmektedirler. Elektrik bulunmadan önce insanlar ciddi anlamda zor durumdaydılar. Her yerin güneş battıktan sonra zifiri karanlık ve mum ışıkları veya gaz lambası ile aydınlatıldığını düşünürsek elektriğin önemi bir kez daha anlaşılır.

ELEKTRİĞİ KİM İCAT ETTİ?

Elektriğin icadı (M.Ö. 640-546) tarihleri arasında yunanlı bilim adamı Thales of Miletus sürtünme kürkü (hayvan derisi), üzerinde meydana gelen statik elektrik ile zıt kutuplu bazı nesnelerin birbirini çektiğini ve ittiğini keşfetti. Yunanlıların elektrik yükünü ilk keşifçileri olmasından dolayı Elektrik kelimesi, Yunanca elektrondan gelmektedir. Bilim adamı gerçekleşen olayı henüz açıklayamadı. Ama elektriğin keşfinin kaynağıydı. Elektriği kim buldu sorusuna cevap vermek istersek o yıllardaki birçok bilim adamı, mucit ve araştırmacıların hepsinin büyük emekleri ile gerçekleşmektedir. Elektriği sadece 1 kişi tarafından bulundu dersek birçok bilim insanlarının emeklerini görmemiş oluruz. Elektriğin bulunmasına ve elektrik enerjisine katkı sağlayan bilim adamlarının elektriğin icadından sonraki yıllarda kendi çabalarıyla insan hayatını kolaylaştırmak adına yaptıkları çalışmaların sonucundaki icatların birkaç örnekleri aşağıda açıklanmıştır.

ELEKTRİĞİ KİM BULDU

Briton William Gilbert Çok geçmeden, 1600 yılları civarında, Thales of Miletus’ un Sürtünmeden meydana gelen statik elektrik buluşunun üzerinde kendi yaptığı deneyler sonucunda ilk tez ve kuralları geliştirdi ve dünyadaki diğer araştırmacıların ve bilim adamlarının tüm deneylerinin temeli oldu. 1672 . Otto von Guericke elektrik enerjisini üretebilen bir makine geliştirdi. Bu buluş ilk jeneratör olarak kabul edilir. 1800. İtalyan bilim adamı Alessandro Volta ilk elektrik pilini ve bundan da ilk elektrik akımını elde etmeyi başarmıştır. 1831’de Britan Faraday, elektromanyetik indüksiyonun etki tarzını keşfetti. Mıknatısların hareketi ve hareketiyle elektrik üretilebileceğini öğrenir. 1866’da Alman mühendis Siemens elektrik üretebilen ilk dinamoyu icat etti 1900. Sırp asıllı mühendis Nikola Tesla Edison ile birlikte çalıştıkları elektromanyetizma alanında birçok devrimci gelişmeye katkıda bulundu.

Tesla geliştirdiği bobin elektrik dağıtım sistemi ile ilgili yaptığı çalışmaları devrim niteliği taşımaktadır. Andre Ampere, Alessandro Volta ve Georg Ohm gibi önde gelen bilim adamlarının katkıları ileriki zamanlarda kapasitör, anot ve katot ve batarya gibi icatların bulunmasının yolunu açtı. Amerikalı mucit ve iş adamı olan Edison 1879 yılında ampulü icat etmesi ile Elektrik enerjisinin 1880’lerde kullanımına başlanmasıyla beraber hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. 1891 yılında Tesla, alternatif akım için yüksek voltaj üretimi için bir transformatör geliştirdi. Alman fizikçi Geor Simon 1826 yılında yaptığı deneyler sonucunda direnç, akım şiddeti ve uçlar arasındaki potansiyel fark arasında bir bağ olduğunu buldu.