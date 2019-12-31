El yaralanmalarında doğru bilinen yanlış! Sakın buz kullanmayın

Uzuv yaralanmalarında ilk olarak kanamayı durdurmanın önemli olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, turnike yöntemini önermediklerini söyledi. Kanamayı durdurmak için en iyi yöntemin yaranın üzerine bastırmak olduğunu altını çizen Op. Dr. Yiğit Erdağ, “Kanamayı durdurduktan sonra hasta kendisi hareket edebiliyorsa bir sağlık merkezine başvurup bu el yaralanmasının tedavisine dair bilgi almalı” tavsiyesinde bulundu.

“HAYATI RİSK SÖZ KONUSU OLABİLİR”

Organ kopmalarında doğru merkezi bulmanın hayati önem taşıdığının altını çizen Op. Dr. Yiğit Erdağ, “Kötü bir iş kazası sonrası organ çok fazla yaralandığı zaman bunun yerine dikilip dikilemeyeceğinin kararını vermeden hasta çok fazla merkez geziyor. Bu da bazen hastalarda kayba neden oluyor. Burada hastanın hayatı riski söz konusu oluyor. O uzvun dikilip dikilemeyeceğine merkezin doğru bir şekilde karar vermesi gerekir. Hasta çok fazla yer gezmeden nihai tedavisine ulaşacaktır” diye konuştu.

HASTANEYE GİDERKEN BUNLARA DİKKAT

Kopan uzvu kaybetmemek adına doğru bir şekilde hastaneye götürmenin önemli olduğunu belirten Op. Dr. Erdağ, “Tedavi için uygun bir merkeze giderken uzvu kesinlikle buzla direkt temas ettirmeyin. Buz dokuya zarar verir yanmaya neden olur. Bu durum kopan uzvu tekrar yerine dikememenize neden olur. Yaralanan bölgeyi temiz bir bezle kapattıktan sonra soğuk uygulamasını yapmak gerekir. Direkt temas yapılması doku kaybına yol açar. Bir organın tekrar yerine dikilmesinden ziyade işlevsel olarak çalışabilir halde olması önemlidir. Organı diktiğinizde hastanın genel sağlığına zarar verip vermeyeceğine dikkat edilmelidir.”

DHA