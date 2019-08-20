Bir Çin klasiği: Ejderha dansı

Ejderha Dansı, şenlik ve kutlamalarında Çinliler ‘in kullanmış olduğu bir dans türüdür. Çok fazla gösterişe sahip olan Ejderha Dansı, yağmur ve mutluluk dilemek, hem tanrıları hem de kendilerini eğlendirmek, gibi amaçlar ile ortaya çıkarmış oldukları bir dans türüdür. "Ejderha Dansı nedir?" sorusunun detaylı yanıtı haberimizde…

20 Ağustos 2019 Salı 11:43
20 Ağustos 2019 Salı 11:43
Bir Çin klasiği: Ejderha dansı

Ejderha Dansı, kutlamalarda ve dini törenlerinde sık sık rastlanan aynı zamanda ejderhanın olağanüstü değer taşıdığı, dansçıların gösteri esnasında ellerinde tuttukları devasa ejderha sembolleri kullanılan bir türdür. Çinlilerce bu dans türü dini temeller üzerine kurulmuş ve bereket getirdiğine inanılmıştır.

EJDERHA DANSI TARİHİ

Ejderha dansı, Çin'e özgü geleneksel bir dans türüdür.

Genellikle şenlik ve kutlamalarda sergilenir. Dansta, dansçılar ellerinde tuttukları sopalar aracılığıyla ejderha maketini taşırlar. Grubun lider dansçıları, ejderhanın baş hareketlerini kontrol ederler. Ejderhanın kumaştan yapılmış bedeni onlarca metre uzunluğunda olabilir. Bu dans, davul, simbai ve gong gibi geleneksel müzik aletlerinin çalındığı müziklerle yapılır.

Ejderha Dansı'nın orijinal halinin Yin ile Yang (iki ejderha) ustalarından çıktığı kabul edilir. Sergilenmesi, sembolik olarak yavaşlatılmış dövüş sanatlarına benzer. Bu dansı konu alan The Last Airbender-Avatar adlı animasyon filminde ve dans figürlerinin belirtildiği çoğu Çin filmlerinde Ejderha dansının orijinal hali izlenebilir. Günümüzde ise maketlerle canlandırılır. Ejderhaların ateşin atası olduğu kabul görür. Bu dövüş ustaların ilk savunma hareketleridir. Ejderha Dansı diye adlandırılan bu gösteri efsanelerde kalan, günümüzde ise simgeseldir.

ilgili yazılar
Yağmurun nasıl oluştuğunu merak ettiniz mi? İşte yanıtı
Yağmurun nasıl oluştuğunu merak ettiniz mi? İşte yanıtı
Rönesans'ın nadide eseri: Bale dansı
Rönesans'ın nadide eseri: Bale dansı
Dominik'te doğdu, tüm dünyaya yayıldı
Dominik'te doğdu, tüm dünyaya yayıldı
Doğum sonrası kilo vermenin en etkili yolu
Doğum sonrası kilo vermenin en etkili yolu
Etin en güzel hali: Tantuni
Etin en güzel hali: Tantuni
Kuru fasulye kalp krizi riskini azaltıyor
Kuru fasulye kalp krizi riskini azaltıyor
En Yeniler
Rüyada evleniyor muydunuz? İşte anlamı!
Rüyada evleniyor muydunuz? İşte anlamı!
Göbek çevresinden kurtulmanın en etkili çözümü
Göbek çevresinden kurtulmanın en etkili çözümü
Kıyafetleri rekor ücretlerle satılıyor!
Kıyafetleri rekor ücretlerle satılıyor!
Sütten yoğurt yapmanın kolay yolu!
Sütten yoğurt yapmanın kolay yolu!
Rüyada ekmek görmek hangi anlama geliyor?
Rüyada ekmek görmek hangi anlama geliyor?
Saç serumunun 4 mucizevi etkisi!
Saç serumunun 4 mucizevi etkisi!
Süt gerçekten kemikleri güçlendiriyor mu?
Süt gerçekten kemikleri güçlendiriyor mu?
Gözlerinizin güzelliği ortaya çıksın!
Gözlerinizin güzelliği ortaya çıksın!
Evde çiğ köfte yapmanın püf noktası
Evde çiğ köfte yapmanın püf noktası
Rüyada ev gören kişi yeniliklere açık olsun
Rüyada ev gören kişi yeniliklere açık olsun
Dut bir tedavi yöntemi olabilir mi?
Dut bir tedavi yöntemi olabilir mi?
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Çok sayıda işlevi var ama kimse o kası kullanmıyor
Çok sayıda işlevi var ama kimse o kası kullanmıyor
Güzelliğinizden de hijyenden de ödün vermeyin
Güzelliğinizden de hijyenden de ödün vermeyin
Toksoplasmadan korunmanın 4 yolu!
Toksoplasmadan korunmanın 4 yolu!
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin