Bir Çin klasiği: Ejderha dansı

Ejderha Dansı, kutlamalarda ve dini törenlerinde sık sık rastlanan aynı zamanda ejderhanın olağanüstü değer taşıdığı, dansçıların gösteri esnasında ellerinde tuttukları devasa ejderha sembolleri kullanılan bir türdür. Çinlilerce bu dans türü dini temeller üzerine kurulmuş ve bereket getirdiğine inanılmıştır.

EJDERHA DANSI TARİHİ

Ejderha dansı, Çin'e özgü geleneksel bir dans türüdür.

Genellikle şenlik ve kutlamalarda sergilenir. Dansta, dansçılar ellerinde tuttukları sopalar aracılığıyla ejderha maketini taşırlar. Grubun lider dansçıları, ejderhanın baş hareketlerini kontrol ederler. Ejderhanın kumaştan yapılmış bedeni onlarca metre uzunluğunda olabilir. Bu dans, davul, simbai ve gong gibi geleneksel müzik aletlerinin çalındığı müziklerle yapılır.

Ejderha Dansı'nın orijinal halinin Yin ile Yang (iki ejderha) ustalarından çıktığı kabul edilir. Sergilenmesi, sembolik olarak yavaşlatılmış dövüş sanatlarına benzer. Bu dansı konu alan The Last Airbender-Avatar adlı animasyon filminde ve dans figürlerinin belirtildiği çoğu Çin filmlerinde Ejderha dansının orijinal hali izlenebilir. Günümüzde ise maketlerle canlandırılır. Ejderhaların ateşin atası olduğu kabul görür. Bu dövüş ustaların ilk savunma hareketleridir. Ejderha Dansı diye adlandırılan bu gösteri efsanelerde kalan, günümüzde ise simgeseldir.