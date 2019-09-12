Egzama tedavisinde 13 doğal iyileşme yolu!

Egzama genellikle ilk olarak çok küçük çocuklarda ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar başlangıçta egzama bebeklerde ve küçük çocuklarda ortaya çıksa da, herhangi bir zamanda da ortaya çıkabilir. Egzama pozisyonuna giren cilt koşullarının büyük çoğunluğu kronik olmasına rağmen, kontak dermatit ve el egzamasının, alerjenlere veya kimyasal maddelere maruz kalmadan doğada akut olabileceğini dikkate almak önemlidir.

EGZAMA İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ:

Egzama, saman nezlesi veya astımın genetik yatkınlığı veya ailede olması,

Genç yaşta olmak,

Sağlık çalışanı olmak,

Kreşe katılan çocuklar,

Kuru iklimde yaşamak,

Beslenme yetersizliği,

Erken dönem egzama vakaları için obezite,

Gebelikte düşük D vitamini seviyeleri yaşamın ilk yılında egzama gelişme riskini artırabilir.

EGZAMA NEDENLERİ

Bu zamana kadar, tıp topluluğu henüz kesin bir egzama nedeni belirlemedi. Bazıları için, bir beslenme yetersizliği nedeniyle ortaya çıkabilir, diğerleri için ilk olarak bir alerjen veya başka bir tahriş edici şey nedeniyle ortaya çıkabilir. İşte yaygın olarak kabul edilen egzama nedenleri:

Kuru cilt ve hassas cilt çatlakları,

Bağışıklık sisteminde düşüklük,

Çevre koşulları,

Cildi etkileyen gen varyasyonu,

Gıdalara, güzellik ürünlerine, çamaşır deterjanlarına veya diğer kimyasal alerjilere karşı alerjiler,

Kronik stres,

Sıcaklık değişiklikleri.

EGZAMA İÇİN 13 DOĞAL YOL

Egzama için bir tedavi olmamasına rağmen, alevlenme sırasında rahatlama sağlayabilen ve bazılarının başlangıcını önleyebilen çeşitli egzama tedavisi seçenekleri vardır. Aşağıdaki ev egzama tedavisi seçenekleri en iyisi olabilir.

Işık tedavisi,

D vitamini takviyesi,

Nemlendirmek,

Bedeni ve zihni rahatlatmak (yoga gibi),

Ölü deniz tuz banyosu,

Soğuk ve ıslak kompres,

Kaşıntı kremi,

Meyankökü özü,

Omega 3 takviyesi,

Probiyotikler,

Lavanta özlü yağ,

E vitamini takviyesi,

Güvercin ağacı.

Milyonlarca araştırmalara ve egzama problemi üzerinde çalışan en iyi ve en parlak zihinlere rağmen, hala hastalık tam olarak anlaşılamıyor. Henüz kesin bir tedaviye sahip değiliz. Fakat yukarıdaki yöntemler, doğal, sizin idare etmenize yardımcı olacaktır.