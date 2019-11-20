Ebru Gündeş'ten 'rap' sürprizi! Hem de o isimle...

Şarkıcı Ebru Gündeş Kıbrıs'ta sahne aldı. Sevenleri ile buluşan Ebru Gündeş sahnede verdiği performansla seyircisinin beğenisini kazandı. Ebru Gündeş'in sahne aldığı gecede bir de sürpriz yaşandı. Ünlü şarkıcının O Ses Türkiye'de yanıştığı ve 5 yıldır birlikte çalıştığı Anıl Can'da sahneye çıktı. Rap şarkısı "Hayatın heyecanı yok"ta düet yapan ikili çok konuşuldu.