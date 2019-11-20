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  3. Ebru Gündeş'ten 'rap' sürprizi! Hem de o isimle...

Ebru Gündeş'ten 'rap' sürprizi! Hem de o isimle...

Ebru Gündeş'ten 'rap' sürprizi! Hem de o isimle...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in Kıbrıs'ta verdiği konser konuşuluyor. Bir otelin dördüncü yıl kutlaması kapsamında sahneye çıkan Ebru Gündeş sevenlerini coşturdu. Gündeş'ten sevenlerine konserde 'rap' sürprizi geldi. Ebru Gündeş'in sahnede düet yaptığı isim konsere gelenleri şaşırttı.

Şarkıcı Ebru Gündeş Kıbrıs'ta sahne aldı. Sevenleri ile buluşan Ebru Gündeş sahnede verdiği performansla seyircisinin beğenisini kazandı. Ebru Gündeş'in sahne aldığı gecede bir de sürpriz yaşandı. Ünlü şarkıcının O Ses Türkiye'de yanıştığı ve 5 yıldır birlikte çalıştığı Anıl Can'da sahneye çıktı. Rap şarkısı "Hayatın heyecanı yok"ta düet yapan ikili çok konuşuldu.


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