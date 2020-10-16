Duyguları yansıtan en popüler kaş modelleri

Kaş modelleri kişiye hatta karaktere göre değişiyor. Birçok insan yüz tipine göre kaş modeline karar veriyor. Son dönemlerde hem yüz ifadesini değiştiren hem de popüler olan kaş modellerini sizler için bir araya getrdik.



İri ve yuvarlak gözleriniz varsa kaş kavisini azaltmalısınız. Kaşlarınızın ortasının kapalı olması çatık kaşlı ve öfkeli gösterebilir. Dengeyi iyi sağlamak gerek.

Kalın kaşlar son yıllarda trend hâline gelse de bunu abartmamak gerek. Kalın kaşlar doğal bir görünüm verse de abartıldığında tam tersi durum olabiliyor. Gözlerinizin büyüklüğünü düşünerek karar vermekte fayda var.

İNCE ALINMIŞ KAŞLAR GEÇMİŞ YILLARIN MODASI

Geçmiş yılların modası olan ince alınmış kaşlar kişiyi olduğundan yaşlı ve sofistike gösterebiliyor. Son yıllarda pek tercih edilmese de yüze göre kaş uzmanından bilgi alarak karar verilmelidir. Kaş modellerine göre ilk bakışta öne çıkan duygular kısacası şöyle:

Çok uzun ve aşağı doğru kıvrılan kaşlar: Kışkırtıcı

İnce kaşlar: Gizemli

Ortası çok kapalı olan kaşlar: Öfkeli ve çatık kaşlı

Abartılmamış kalın kaşlar: Doğal ve canlı