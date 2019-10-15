Dünya bunu konuşuyor! Kayıp sayfalar bulundu
Dünyanın gündemine oturan gelişmeyi herkes yakından takip etti. Dünyanın ilk romanında kayıp sayfalar bulunuyordu. O kayıp sayfalar bir evden çıktı. El yazması bir kitap olan romanda kayıp sayfaların bulunması dikkatleri çekti. Haberimizin devamında dünyanın ilk romanının kayıp sayfaları ile ilgili detayları bulabilirsiniz.
Genji’nin Hikayesi’ni (The Tale of Genji) 11. yüzyılda kaleme alan yazar Murasaki Shikibu, romanı yazdığı dönemde Japon sarayında nedimeydi. Kitap, Genji adında bir prensin hikayesini anlatıyor. Genji, yazarla aynı isme sahip Murasaki adlı bir kadınla tanışıyor ve sonunda evleniyor. Japon medyasına göre uzmanlar yeni bulunan el yazmasının gerçekliğini onayladı. El yazmasının 21,9 cm uzunluğunda ve 14,3 cm genişliğinde olduğu belirtiliyor. Genji’nin Hikayesi’nin orijinal versiyonunun yok olduğu düşünülüyor ama başka yazarlar hikayenin kopyasını çıkarmış.