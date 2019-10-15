Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8948
  • 6,5003
  • 284.653
  • 95282.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Dünya bunu konuşuyor! Kayıp sayfalar bulundu

Dünya bunu konuşuyor! Kayıp sayfalar bulundu

Dünya bunu konuşuyor! Kayıp sayfalar bulundu

Dünyanın gündemine oturan gelişmeyi herkes yakından takip etti. Dünyanın ilk romanında kayıp sayfalar bulunuyordu. O kayıp sayfalar bir evden çıktı. El yazması bir kitap olan romanda kayıp sayfaların bulunması dikkatleri çekti. Haberimizin devamında dünyanın ilk romanının kayıp sayfaları ile ilgili detayları bulabilirsiniz.

Genji’nin Hikayesi’ni (The Tale of Genji) 11. yüzyılda kaleme alan yazar Murasaki Shikibu, romanı yazdığı dönemde Japon sarayında nedimeydi. Kitap, Genji adında bir prensin hikayesini anlatıyor. Genji, yazarla aynı isme sahip Murasaki adlı bir kadınla tanışıyor ve sonunda evleniyor. Japon medyasına göre uzmanlar yeni bulunan el yazmasının gerçekliğini onayladı. El yazmasının 21,9 cm uzunluğunda ve 14,3 cm genişliğinde olduğu belirtiliyor. Genji’nin Hikayesi’nin orijinal versiyonunun yok olduğu düşünülüyor ama başka yazarlar hikayenin kopyasını çıkarmış. 


 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sağlık sorunları yaşayan Meryem Uzerli'nin son hali dikkat çekti
Ehliyetine el konulan Seda Sayan'dan şaşırtan açıklama
Cansu Dere'nin ekranlara geri dönüşü olay oldu!
Alişan jestiyle eşi Buse Varol'u bir kez daha mest etti
Bensu Soral'ın yeni projesi belli oldu!
<p>Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsizgöl Şelalesi, sonbahar mevsiminde de doğaseverlerin uğr

Dipsizgöl Şelalesi´nin Sonbahar Güzelliği

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Üçlü pist' ABD'den sonra ilk kez İstanbul'da uygulanacak

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız