Dünya açlıkla boğuşurken bu israf yok artık dedirtti!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) dünyada üretilen yiyeceklerin yaklaşık yüzde 14’ünün daha tüketiciye ulaşmadan çöpe gittiğini açıkladı. Raporda çevreyi korumak için gıda israfının önüne geçilmesi gerektiği vurgulanırken konu 2030 Sürdürülebilir Kalkınma ajandasına da eklendi. Raporda yanlış hasat ve harmanlama uygulamaları, altyapı eksiklikleri, salgın hastalıklar ve iklim koşulları gibi faktörlerin küresel anlamda gıda israfını tetiklediği ifade edildi. Gıda ürünlerinin hasat edilmesinden market raflarına ulaşmasına kadar olan tedarik zincirindeki kayıplara odaklanan çalışmada farklı bölge ve ürünlerde yeni metotlar ve daha iyi hesaplamalarla kayıpların önüne geçilebileceği tespit edildi. Dünyada gıda israfının en yüksek olduğu bölge yüzde 20’inin üzerinde bir oranla Orta ve Güney Asya olurken onu yüzde 15’in üzerinde israfla Kuzey Amerika ve Avrupa izledi. İsrafı önleme konusunda ülkelerin uyguladığı başarılı kampanyalara yer verilen raporda Türkiye’nin 2013’te ekmek israfına karşı başlattığı kampanya da yer aldı.