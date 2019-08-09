Kendinizi koruyun: Dudak kanseri belirtileri nelerdir?

Dudak kanserinde kullanılan ilk tedavi cerrahidir. Radyasyon tedavisi, dudak kanserlerinde gerekli olduğunda birçok şekilde kullanılabilir. Bazı hastalar için; cerrahi ve radyoterapi kombinasyonuna veya kemoterapi radyoterapi kombinasyonuna ihtiyaç duyabilir. Dudak kanseri çok yaygın olmamakla birlikte dişçiniz tarafında da fark edilebilir. Dudak kanseri belirtilerini ve tedavilerini derlediğimiz haberimiz sizlerle…

İŞTE DUDAK KANSERİ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Dudak kanserleri en sık alt dudakta, daha az sıklıkla ağız köşesi ve üst dudakta görülür. Bu kanserler erkeklerde kadınlara oranla iki kattan daha fazla görülürler. Ortalama 60'lı yaşlardan sonra ortaya çıkarlar. En sık görülen tipi Skuamoz hücreli kanserdir, bazal hücreli kanser, Melanom, Adenokanser, Lipom ve Sarkom diğer görülebilen kanser türleridir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Tütün (sigara, nargile, pipo vb temas bölgeleri) ve Ultraviyole ışınlar dudak kanserleri için en güçlü 2 risk faktörüdür. Bunlar dışında Alkol, cinsiyet, sağlıksız beslenme, düşük bağışıklık sistemi, genetik sendromlar ve kötü ağız hijyeni bazı risk faktörleridir.

Risk faktörlerinden kaçınarak büyük ölçüde dudak kanserlerinden korunuruz. Özellikle tütün kullanılmaması dudak kanserinden korunma için ve oluşan kanserin tekrarlamaması için çok önemlidir.

ERKEN TEŞHİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Dudak kanserleri için rutin bir tarama testi veya planı yoktur. Yine de, bu alanlardaki birçok kanser doktor, diş hekimi veya kendi kendine muayene ile erken bulunabilir. Özellikle de bu kanserler için daha yüksek risk altındaysanız, riskli bölgeden biyopsi alınması ile tanı konur.

BELİRTİLERİ

Uzun süredir iyileşmeyen yaralar.

Dudaklarda yumru veya şişlik.

Dudaklarda beyaz veya kırmızı yamalar.

Dudak hareketlerinde bozukluk.

Bu durumlardan herhangi birinin 2 haftadan fazla sürmesi durumunda bir doktora görünmek çok önemlidir.

TEDAVİ

Cerrahi, bu kanserler için yaygın olarak kullanılan ilk tedavidir. Çoğunlukla erken evre kanserler, küçük ve yayılmamış olanlar için uygulanır. Dudak kanserleri için çeşitli rekonstrüksiyon (onarım) yöntemleri mevcuttur. Kullanılacak rekonstrüksiyon yöntemi kanserin bulunduğu bölge ve dudağın ne kadarını tuttuğuna göre belirlenir.

Radyasyon tedavisi, dudak kanserlerinde gerekli olduğunda birçok şekilde kullanılabilir. Bazı hastalar cerrahi ve radyoterapi kombinasyonuna veya kemoterapi radyoterapi kombinasyonuna ihtiyaç duyabilir. Kemoterapi kanseri tedavi etmek için anti-kanser ilaçların kullanılmasıdır. Bu ilaçlar kan dolaşımına girerek vücuda yayılmış kanserler ulaşır.

TAKİP

Tedaviyi tamamladıktan sonra tüm takip randevularınıza gitmek çok önemlidir. Bu takip muayeneleri sırasında doktorlarınız olması muhtemel sorunlar hakkında sorular soracaktır ve sizi inceleyecektir. Doktorunuz ayrıca laboratuvar testleri veya görüntüleme testleri de isteyebilir.