DNA testi birçok insan için ve kriminal olaylar için çok önemli bir gelişimdir. “DNA testi nasıl yapılır?” birçok insan bu konuyu sorgulamaktadır. Bu konu daha çok TV programlarında DNA ile baba tespitlerinden sonra merak edilmiştir. Bunları izleyen merak eden insanlar “DNA testi nasıl yapılır?” sorusunu merak etmişlerdir. Babalığın en önemli ve kesin sonucu ancak böyle tespit edilir.

DNA TESTİ NEDEN YAPILIR?

Moleküler Biyolog Alpay Avcı, DNA testleri hakkında merak edilenleri açıklayarak, "Babalık testi için anneden kan almak zorunlu değildir; ancak çocuğun hastanede karışmış olması gibi küçük olasılıkları ortadan kaldırmak için bazı özel durumlarda anneden de kan alınabilir ve anne teste dahil edilebilir" dedi. Avcı, nesep tayini, akrabalık ilişkisinin saptanması, miras davaları, aldatma testleri ve kriminal olaylarda testler için kullanıldığını söyledi. Moleküler Biyolog Alpay Avcı, DNA testleri hakkında bilinmeyenleri açıkladı. "Her kişinin DNA dizisi diğer insanların DNA dizilerinden farklıdır” diyen Avcı, bu durumun sadece tek yumurta ikizlerinde değişebileceğini söyledi.

VÜCUDUMUZUN ŞİFRESİ DNA'DA KODLU

DNA’larda sonuçlarının yüzde 99,99 olarak net bir şekilde ifade edilebileceğini kaydeden Moleküler Biyolog Alpay Avcı, "Her yeni bireyde çift sarmal olarak bulunan DNA’nın bir kolu anneden gelirken, diğer kolu da babadan olmak üzere yeni bir DNA karışımı ortaya çıkar. Anne ve babadan aktarılan genler ve vücudumuzun şifrelerini taşıyan bu muhteşem bilgi hücre çekirdeklerinde yer alan DNA isimli yapıda kodlanmıştır" dedi.

ÇOCUĞUN GERÇEK BABASI OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Yapılan DNA testinde tutarsızlığın gözlenmesine de değinen Avcı, "DNA testleri günümüzde bu yapının tespitinden sonra birçok olaya ışık tutmuştur. Yapılan DNA testlerinde eğer çocuk ile babanın analiz edilen gen bölgeleri aynı ise test edilen baba adayı çocuğun gerçek babasıdır ve sonuç yüzde 99,99 olarak ifade edilir. Yapılan DNA testinde tutarsızlık gözlenmişse; yani çocuğa babadan geldiği bilinen genetik bilgi, test edilen baba adayınınki ile eşleşmiyorsa sonuçlar yüzde 0 olarak ifade edilir bu da test edilen baba adayı çocuğun gerçek babası olmadığı anlamına gelir" şeklinde konuştu. Babalık testi için anneden kan alınmak zorunda olunmadığına dikkat çeken Avcı, zorunlu hallerde anneden de alınabileceğini söyledi.

SGK ÜCRETİ KARŞILIYOR MU?

SGK’nın DNA testini karşılamadığını anlatan Alpay Avcı, "Günümüzde güvenilirlik yüzdesini yükseltebilmek amacıyla babalık testlerinde en az 15 ile 25 ortak gen bölgesi incelenmekte ve yüzde 99,999 kesinlikte sonuçlar alınmaktadır. Babalık testinde uygulanan DNA kimlik testi adli tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemle test edilen erkeğin biyolojik baba olup yüzde 99,99 olasılıkla baba olmadığı ise yüzde 100 olasılıkla ortaya konabiliyor" diye aktardı.