Diyafram nefesi almanın en pratik yolu!

Diyafram, akciğerimizin altında karın boşluğu ve göğüs boşluğu sınırını belirleyen, yassı geniş kas yapısına sahip yardımcı bir kas grubu olarak adlandırılır. Diyafram ortası boş bir kubbe şeklini anımsatmaktadır.

Diyaframın vücuttaki görevi solunum sırasında akciğere yardımcı olmaktır. Nefes almak için diyafram düz olana kadar aşağı doğru kasılmaya başlar. Bu sırada, kaburgaların etrafındaki kaslar da yukarı doğru çekilir.

Göğüs daha geniş hale gelir ve akciğerde hava basıncı düşer bu şekilde oksijen alveollere doğru hareke başlar. Soluk verilirken ise kaburgaların arasındaki kaslar gevşer ve diyafram senkronize şekilde gevşer, göğüs boşluğu daralır ve oluşan basınç etkisiyle alveollerdeki karbondioksit dışarıya gönderilir.

DİYAFRAM NEFESİ

Peki günlük hayatımızda nefes alırken diyaframı ne kadar etkili ve doğru kullanıyoruz? Yaşantımız boyunca akciğerimizin kapasitesini yeterli miktarda kullanamıyoruz. Bu kapasitenin çok az miktarını doldurup boşaltarak hem hızlı nefes alışverişi yapıyoruz hem de hücrelerimize yeterli oksijen miktarı geçişi için zaman tanımıyoruz. Bu durum da sağlıksız nefes alışverişine sebep olur.

Öncellikle bilinmesi gereken insanların dünyaya geldiklerinde ilk olarak diyafram nefesini kullandığı gerçeğidir. Fakat zamanla bu alışkanlıklarından vazgeçerler. Diyafram nefesi akciğerden alınan nefesin yetersiz kaldığı durumlarda kişiye alternatif bir çözümdür.

NASIL ALINIR?

Diyafram nefesinin özelliği diyaframın gerilerek düzleşmesi ve akciğere en fazla oksijenin alınmasını sağlamaktır. Normal nefes alımında akciğerlere 500-800 cc oksijenle dolarken, diyafram nefesi ile akciğerlere 2500-3000 cc arası oksijen depolamak mümkündür. Diyafram nefesini uygularken nefes alış sırasında omuzlarımızda hareketlilik olmamalı ve sırtımızın orta ve üst karın kısmında genişleme gözlenmelidir.

Bu olaylar olurken göğsünüzdeki basıncı kolaylıkla hissedebilirsiniz fakat bu son derece normaldir. Diyafram nefesinin kullanımını günlük hayatımıza sokmak hemen mümkün değildir. Bu tekniğin gelişimi üzerine belirli süre yapılması gereken hazırlıklar vardır.

Dizlerinizi bükün ve başınızın altına destek alarak zemine paralel uzanın. Bu pozisyonda nefes almak sizi diyafram nefesi almaya zorlayacaktır. Bir elinizi göğsünüz üst kısmına, diğer elinizi üst karın kısmına koyarak doğru nefes alımını hissedebilirsiniz.

Diyafram kasının gelişimi için diğer etkili yöntem ise köpeklerin nefes alışını taklit etmektir. Buradaki püf nokta ağızdan kısa ve art arda hızlı nefes alışverişi yapmaktır. Kısa süre sonra diyafram kasınızdaki yorulmayı hissedeceksiniz.Bu gibi egzersizler diyafram kasınızın gelişmesine ve doğru nefes alımını yapmanıza yardımcı olacaktır. Diyafram nefesi kullanımı sayesinde beynin ön frontal korteks kan akışı artar, zihinsel odaklanmayı geliştirir, rahat uyku alımını sağlar, hücre verimliliğini arttırarak hücre ömrünü uzatır, kan basıncını azaltarak dolaylı yoldan diyabeti önler.