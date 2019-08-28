Sağlıklı ve özgüvenli bir gülüş için lekelerden kurtulun

Dişlerdeki siyah lekeler herkesin kabusudur. Bu lekeleri geçmesi ise korktuğunuzdan daha kolaydır. Sizde en güzel ve özgür olduğunuz an olan gülümsemelerinizin önüne engel koymak istemiyorsanız evinizde yapacağınız ve hayatınızda yapacağınız ufak değişiklikler ile bu kötü durumdan kurtulabilirsiniz. Özgürce gülümsemek isteyenlerin sıklıkla merak ettiği konular arasında başta olan dişlerdeki siyah lekeler nasıl geçer evde doğal yöntemlerle ve doktor kontrolünde çözümü mümkün.

DİŞLERİMİZ NEDEN KARARIR?

Gündelik hayatta kendimizi ifade edebilmemiz için bembeyaz bir gülüşün önemi yadsınamaz. Sağlığımızın en somut yansıması olan dişlerimizde bazı dönemler kararmalara rastlayabiliriz. Çeşitli nedenlerle oluşan bu lekeler yüzünden diş sağlığını kaybetmemek için önceden önlem almak çok önemlidir. Beslenme hataları gibi dış etkenlere bağlı olarak dişlerde lekelenmelerle karşılaşırız. Kola, kafeinli içecek ve çeşitli şekerlemeler tükettiğimizde diş minelerimiz zarar görür ve kısa zamanda dişlerin üzerinde lekelenmeler olur. Ayrıca fiziksel ve biyolojik etkenlerde diş sağlımız için bir o kadar etkilidir.

BUNLARDAN BAZILARI:

Ağız içi hijyenin kötü olması ve çürükler

Sigara kullanımı

Florit ve demir içeren vitamin destek hapları

Uzun süreli diş teli kullanımı

Diş protezi, diş kaplaması ya da dolgunun zamanla aşınması

Gebelikte ya da erken bebeklikte kullanılan tetrasiklin grubu ilaçlar

Diş ya da diş etine travma: bebek dişi ya da diş etinde travma bebek dişinde gri ya da pembe nokta olarak görülür.

Sistemik hastalıklar

Geçirilmiş ağır yeni doğan sarılığı

Diş çıkartma döneminde yüksek ateş

Genetik bozukluklar

SÜT DİŞLERİNDE NEDEN KARARMA GÖRÜLÜR?

Süt dişlerinin rengi kalıcı dişlere göre daha beyazdır. Bu iki diş, diş değiştirme döneminde yan yana görüldüğünde, aileler kalıcı dişleri daha sarı gördüğü için göz yanılmasından dolayı endişelenmektedir. Fakat diş rengimiz biraz da genetiğimizle ilgili olduğundan, bu gibi durumlarda çocuğunuzun ya da bebeğinizin dişlerinde renk değişikliği ya da lekelenme gördüğünüzde profesyonel bir diş hekimine danışmanızda fayda var.

DİŞLERDE OLUŞAN SİYAH LEKELERİN TEDAVİSİ

Son zamanlarda diş macunlarının içeriğine, dişlerde esmer lekeler oluşumunu engelleyici etkisi olan maddeler de ilave edilmektedir. Bu noktada sigara tiryakileri için faydalı olan ve diş sararmasını engelleyen özel diş macunlarının da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Diş macunu seçiminde muhakkak florür içeren ve diş aşındırıcı maddeler barındırmayan diş macunlarını tercih etmeliyiz. Diş lekesinin doğal yollarla tedavisi ise misvak kullanmaktan geçer. Ayrıca eczanelerde satılan ağız ve diş temizleme losyonlarını kullanıp dişlerinizi düzenli fırçaladığınızda bu siyah lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.

Ancak dişte oluşan siyah lekeleri ciddiye alınmadığı takdirde; leke boyutu zamanla büyüyerek, dişinizde tartar oluşturduğunda profesyonel yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu durumda, müdahale olarak; polisar denilen bir madde ile dişleriniz temizlenmelidir.