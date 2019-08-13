Dişinizi beyazlatmanın 13 doğal yolu!

Herkes dişlerinin beyaz ve pırıl pırıl olmasını ister. İnci gibi beyaz dişlere sahip olmak ve gönül rahatlığıyla gülümsemek, güzel görünmek isteyen herkesin hayalidir. Ancak pek çok kişinin dişlerinde sigara, yemek ve kahve gibi etkenler yüzünden lekeler bulunuyor. Dişlere gerekli özen gösterilse bile yeterince beyaz olmayabiliyor. İşte, dişleri bembeyaz yapacak teknikler…

DİŞ BEYAZLATMANIN PRATİK YOLLARI

1. GÜNDE EN AZ İKİ KERE KULLANIN: DİŞ MACUNU

Ağız ve diş sağlığı için, temizlik için ve sağlam kalmaları için öncelikle sabah kalkınca ve gece yatmadan önce dişlerinizi fırçalamalısınız.

Beyazlık istiyorsanız, beyazlatıcı özellikli bir sürü diş macunu var. Bunlardan birini seçerek kullanabilirsiniz.

2. EN ÇOK BİLİNEN YÖNTEM: LİMON VE KARBONAT

En çok bilinen yöntem: Limon ve Karbonat

Yapılışı:

Bir çay kaşığı karbonatın içine limonun suyunu sıkın ve köpürene kadar karıştırın. Ardından temiz bir diş fırçasıyla uygulayın.

Asit özelliği taşıdığından bu yöntemi haftada en fazla 1-2 kere tekrarlamalısınız.

3. RENK AÇICI ÖZELLİĞİ SAYESİNDE: KARBONAT

Renk açıcı özelliği sayesinde karbonat ile beyazlığı yakalamak zor değil.

Karbonat doğal renk açıcı özelliğe sahiptir. Haftada 2-3 kere uyguladığınız zaman rengin açılacağına şahit olacaksınız.

Yapılışı:

Islattığınız diş fırçanızı karbonata batırın ve dişlerinizi yavaşça fırçalayın.

4. HEM BEYAZLATIYOR HEM DE TEMİZLİYOR: SOFTA TUZU

Hem beyazlatıyor hem de temizliyor: Softa Tuzu

Karbonat kadar renk açtığı görülmese de, evde kullandığınız softa tuzuyla dişlerinizi fırçalarsanız hem rengin biraz açıldığını göreceksiniz hem de tuzun anti bakteriyel özelliği sayesinde ağzınızdaki bakterilerden kurtulmuş olacaksınız.

Yapılışı:

Islattığınız diş fırçanızı tuza batırın ve dişlerinizi yavaşça fırçalayın.

5. ÖNCE SARI LEKELERİ YOK EDİYOR, SONRA BEYAZLATIYOR: KARBONAT, TUZ VE SİRKE ÜÇLÜSÜ

Önce sarı lekeleri yok ediyor, sonra beyazlatıyor: Karbonat, Tuz ve Sirke Üçlüsü

Karbonatın ve tuzun beyazlattığını biliyoruz. Bununla beraber elma sirkesi de diş minesi üzerindeki sarı lekeleri çıkarmak konusunda çok iddialı.

Yapılışı:

3 maddeden de 1 çay kaşığı alarak bir kapta karıştırın. Ardından temiz bir diş fırçasıyla uygulayın.

6. HEM BEYAZLATIR HEM DE FERAHLATIR: KARBONAT, TARÇIN VE ADAÇAYI KARIŞIMI

Hem beyazlatır hem de ferahlatır: Karbonat, Tarçın ve Adaçayı Karışımı

Beyazlatma görevini karbonat üstlenirken, tarçın ve adaçayı ağız içindeki bakterileri öldürmek ve ağzı temizlemekle görevliler.

Yapılışı:

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra, havanda dövdüğünüz adaçayını 1 çay kaşığı karbonat ve tarçınla karıştırın. Islattığınız fırçanızı bu karışıma batırdıktan sonra dişlerinize uygulayın.

7. PLAK OLUŞUMUNU ÖNLER VE BEYAZLATIR: ÇİLEK

Plak oluşumunu önler ve beyazlatır: Çilek

Çilek, yüzeydeki zorlanmaları yok eden ve plak oluşumunu önleyen malik asit (beyaz, kristal yapılı, katı asit) içeriyor. Bununla beraber lif bakımından zengin olan çilek, ağzın içini temizler, zararlı bakteri ve mikroorganizmalardan yok eder.

Yapılışı:

Çileği çatalın arkasıyla ezerek püre haline getirin ve diş fırçasıyla uygulayın. Asit içerdiği için haftada 2 defadan fazla uygulamayın.

8. HERKES EN AZ BİR KERE DENEMİŞTİR: MUZ KABUĞU

Herkes en az bir kere denemiştir: Muz Kabuğu

Potasyum, magnezyum ve manganez miktarı bakımından zengin olan muz kabuğunu diş beyazlatma yöntemi olarak kullanabilirsiniz.

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra muz kabuğuyla 2 dakika dişlerinizi ovun ve macunsuz bir fırçayla dişlerinizi muzdan arındırın.

9. ANTİ BAKTERİYEL ÖZELLİĞİYLE ÇÜRÜKLERLE SAVAŞIR: GLİSERİN

Anti bakteriyel özelliğiyle çürüklerle savaşır: Gliserin

Anti bakteriyel özelliğiyle bilinen gliserin, hem dişlerinizi beyazlatacak hem de ağzınızdaki mikropları öldürerek çürümeye karşı gelecektir.

Yapılışı:

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra birkaç damla gliserini dişlerinize uygulayın.

10. MİKROPLARI ÖLDÜREN VE LEKELERİ ÇIKARAN İKİLİ: DEFNE YAPRAĞI VE PORTAKAL

Mikropları öldüren ve lekeleri çıkaran ikili: Defne Yaprağı ve Portakal

Tüm diğer C vitamini içeren meyveler gibi portakalda dişleri beyazlatıyor. Defne yaprağıysa mikropları öldürüyor.

Yapılışı:

Un haline getirdiğiniz kuru defne yapraklarıyla rendelediğiniz portakal kabuğunu karıştırın. Sonuç gerçekten etkili.

11. HEM ANTİ BAKTERİYEL HEM DE ANTİSEPTİK: NEEM YAPRAĞI

Hem anti bakteriyel hem de antiseptik: Neem Yaprağı

Neem yaprağı doğal anti bakteriyel ve antiseptik özelliklere sahip. Bundan dolayı diş beyazlatma ve ağzı temizleme konusunda oldukça iddialı. Neem yapraklarını macun haline getirmek istemiyorsanız, çiğneyebilirsiniz. Eğer çiğnemek istemiyorsanız neem yağını diş macununuza ekleyebilirsiniz.

12. DOĞAL ÜRÜNLER İŞE YARAMAYINCA 2. ALTERNATİF: BEYAZLATICI BANTLAR

Doğal ürünler işe yaramayınca 2. alternatif: Beyazlatıcı Bantlar

Eczanelerde ve bazı kozmetik ürün satan mağazalar da satılan bu ürünler, dişteki lekeleri giderdiğini ve rengini açtığını iddia ediyor. Ama kullanmadan önce bir dişçiye danışmakta fayda var.

13. DİŞİNİZE ZARAR VEREN VE RENGİNİ KOYULAŞTIRAN ŞEYLERDEN UZAK DURUN: ÇAY, KAHVE SİGARA...

Dişinize zarar veren ve rengini koyulaştıran şeylerden uzak durun: Çay, Kahve Sigara...

Kahve, sigara gibi ürünler çok kullanıldığı takdirde dişlere zarar verip, mine üzerinde lekelenmelere yol açıyor. Bunlardan uzak durursanız dişleriniz çok daha beyaz kalacaktır.

Dolayısı ile diş beyazlatma oldukça hassas bir işlem ve üzerinde durulması, uzman kontrolünde yapılması gerekiyor.