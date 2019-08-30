Tarih atarken bu hataya düşmeyin

Dilekçe günlük hayatta resmi makamlar ile ilgili yazışmalarda ve şikayetlerde kullanılacak evraktır. Bu evrak yazımında belli başlı kurallar vardır. Bu kurallara uyulması gerekmektedir. Tarihte bunlardan biridir. “Dilekçede tarih nereye atılır?” sorusunun cevabı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çünkü evrak kurallara uygun olarak hazırlanmalı ve sunulmalıdır.

DİLEKÇE NEDİR? DOĞRU DİLEKÇE NASIL YAZILIR ? YAZILI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Özel şahısların tüzel kişiliklere (resmi daire veya firmalar) talebini yazılı olarak iletmek için yazılan yazılara dilekçe denir.

Genel olarak bir dilekçede 6 temel öğe vardır:

1) Tarih

2) Makam adı (ve gerekirse ili veya açık adresi.)

3) Konu metni

4) İmza

5) Dilekçeyi yazan kişinin adı

6) Dilekçeyi yazan kişinin adresi

Bu öğeler kenar boşlukları belirlendikten sonra içeride kalan alanda, hayali dış çerçeveye yaslanacak şekilde yerleştirilir.

İç bölgenin sağ üst kısmına dilekçenin tarihi GG.AA.YYYY biçiminde yazılır.

Sol alt bölgeye de dilekçeyi yazan kişinin adresi yazılır. Adres yazarken posta kodu biliniyorsa mahalle yazmaya gerek yoktur. Adres açık olmalıdır.

Konu metni kağıdın tam ortasına gelecek şekilde (belki biraz üst tarafta kalabilir) yazılır. Paragraflar girinti ile başlar.

Makam adı da konu metninin üst kısmına, arada normal paragraf boşluğundan biraz daha fazla boşluk kalacak şekilde yazılır ve hitap sonrasına virgül getirilir.

Konu metninin sağ alt tarafına, kenara çok yaklaşmayacak ve metinle arasında bir miktar boşluk kalacak şekilde imza atılır.

İmzanın hemen altına isim yazılır. İsim, soyadı büyük harflerle olacak şekilde yazılır.

Öğe aralarında bırakılacak boşluk miktarı, sayfanın görünümü bozulmayacak biçimde ayarlanabilir.

Bunların dışında ek belgelerin bir listesi yer alabilir. Dilekçe ile birlikte ek belgeler de veriliyorsa adres kısmının hemen üstünde bunlar belirtilmelidir.

TARİH

Tarih bölümü resmi yazılardaki gibi yazılabilir. Ancak uygulamada sıkça görüldüğü gibi metin bölümünün bitiminden itibaren tarihi yazabilirsiniz.