Dildeki seslerin yazıdaki karşılığı: Harfler

“Dildeki sesleri gösteren ve kelime yazmaya yarayan işaretlere ne denir?” sorusu bu konuya ilgi duyanlar kişilerce merak ediliyor. Bu işaretlere harf denir. Harfler, konuşmamamıza yardımcı olur. Aynı zamanda yazı yazarken de harfler olukça önemli bir yere sahiptir. Harfler ülkelere göre değişebilir. Bu harflerin yine ülkelere göre sayısı da farklılık gösterebilir. Dünya üzerinde birçok alfabe ve farklı sayıda harf bulunmaktadır.

DİLDEKİ SESLERİ GÖSTEREN VE KELİME YAZMAYA YARAYAN İŞARETLERE NE DENİR?

Ses, dili oluşturan en küçük birimdir. Harf ise sesin yazıdaki karşılığıdır. Harf yazı yazmak için kullanılan işarettir. Harflerin hepsi alfabeyi oluştururlar. Yazı harfler dışında rakam, noktalama işaretleri ya da başka semboller içerebilir ama harfler yazının en temel öğesidir.

Bir alfabeyi meydana getiren ve okuyup yazmayı sağlayan işaretlerden her birine harf denilmektedir. Bugün kullanmakta olduğumuz alfabede, dilimizin seslerine göre harf bulunmaktadır. Türk alfabesindeki küçük ve büyük harfler şunlardır.

a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, i, ı, j, k, 1, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z.

A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I,İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, T Ü, V, Y, Z.

Alfabedeki her harf, bir sesin karşılığıdır. Harfler, ya ses kirişlerinden kopup gelerek, ağzın az ya da çok aç durumunda, hiçbir engele rastlamada serbest olarak çıkarlar; ya da bir seslinin yardımıyla çıkarılabilirler. Serbest olarak çıkan seslere, Sesli harfler, b sesli harfin yardımıyla çıkarılabilen harflere de sessiz harfler denir.

Sesli harfler, dilin, dudakların, çenenin aldığı duruma göre, kalın – ince sesliler, düz – yuvarlak sesliler, geniş ve dar sesliler olmak üzere üç ayrılırlar.

Sessizler de çıkış yerlerine (dudak diş, damak, hançere) söyleniş sırasında ses yolunun aldığı duruma, kirişleri ses verip vermemesine göre çeşitlere ayrılır.