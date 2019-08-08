Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

‘Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtileri nelerdir?’ sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Kişiler birçok rahatsızlıkla karşı karşıya kalabilir. Bunun da yine birçok sebebi olabilir. Karşılaşılan rahatsızlıklardan biri de dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğudur. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:52
08 Ağustos 2019 Perşembe 15:58
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Nelerdir"

“Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtileri nelerdir?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, yaşamı olumsuz etkileyen, dikkatini toplayamamak, aşırı hareketlilik gibi nedenlere yol açan bir hastalıktır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun belirtileri için kısa dikkat süresi, yetersiz dürtü kontrolü gibi örnekler verilebilir. Hastalığın tedavisi için kesinlikle doktorla iletişim halinde olunmalıdır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu bebeklikten erişkinliğe yaşamı olumsuz etkileyen bir bulgudur. Dikkatini toplayamamak, aşırı hareketlilik ve tepkisellik… Basit gibi görünen, ama yaşamı çok zorlaştıran bir sorun. Evden okula, okuldan işe, işten kazalara ve kötü alışkanlıklara uzanan bir yaşamın, sorunun adı. Yaşamı olumsuz etkileyen her şeyle baş etmek için onu tanımanız, önlem almamız, mücadele etmemiz ve tedavi olmamız gerekir. DEHB, yüzde 80-90 oranında tedavi edilebilir. Tedavide sık olarak kullanılan yöntemler ilaç tedavisi, bireysel eğitim, anne-baba eğitimi, aile tedavisi ve grup tedavisidir. Bu tedavi yöntemlerinden hangilerinin kullanılacağının kararı kişinin bireysel özellikleri dikkate alınarak belirlenir.

Dehb   ‘de    Aile  tutumları,  beslenme  şekli,  teknoloji  kullanımı  çok  önemlidir.  Çocuğun işlenmiş paket ürünü kullanımı olabildiğince en aza indirgenmelidir. Şekerli gıdalar kısıtlanmalıdır.  0-3 yaş teknolojiye maruz bırakılmamalı, 3 yaş sonrası 30dk aşmayacak şekilde  ailenin  gelişimsel  olarak  sakıncalı bulmadığı programı izlemesi şeklinde olmalıdır. Aile tutumları için ayrıca uzmandan görüş alınmalıdır.

AİLE TANITIM KARTI

ANNE: Kişilik (karakter-mizaç-huy) özellikleri:

-Anne rolü:

-Evlilik ilişkileri:

-Çocuğa uygulanan kurallar:

-Aile iletişimi nasıldır?

-Verilen ödüller:

-Verilen cezalar: 

BABA: Kişilik (karakter-mizaç-huy) özellikleri:

-Baba rolü: 

-Evlilik ilişkileri: 

-Çocuğa uygulanan kurallar:

-Aile iletişimi nasıldır?:

-Verilen ödüller:

-Verilen cezalar: 

ÇOCUK:  Kişilik ( karakter-mizaç-huy) özellikleri:  -Hayal gücü, yetenek ve becerileri, duygusal durumu, korkuları, desteklenmesi gereken alanları,  onu özel yapan yönleri, ilgileri, hoşlandığı ve hoşlanmadığı yönler, yaşına uygun olmayan  davranışları, cinsel rolüne bakışı, gelişim basamaklarında yaşıtlarına göre geç…. )

DİKKAT NEDİR?

 1. Uyanık kalma, aktif olma,  2. Öz düzenleme yapabilme: Belirli bir işe başlayabilme, Belirli bir işi sürdürme konusunda kendini kontrol edebilme, Öncelik belirleme,  Önemli olanı seçebilme, Sıraya koyma, Planlama, Zamanı ayarlama

DEHB’de temel sorun tüm uyaranları açık olmak ve davranışları kontrol edememektir. Bir şey yapmadan önce durup düşünmeyi sağlayan merkezler yeterince iyi çalışmazlar.   Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu bireyin yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik,  istekleri erteleyememe  (impulsivite)  ve dikkat sorunlarıyla kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. Bir duruma veya konuya yoğunlaşma  (konsantrasyon) güçlüğü nedeniyle okulda öğrenilmesi gereken bilgiyi öğrenememe, verilen görevleri zamanında yapamama, organize olamama ve kendilerinden istenileni sırayla yapmada sabredememe durumudur. Başlangıcı genellikle 3  yaş  dolaylarında  olmakla  birlikte,  tanı  düzenli öğrenim için gerekli dikkat süresi ve yoğunlaşmasının gelişmesinin beklendiği İlkokul yıllarında konulmaktadır. Erkek / Kız oranı 3/1 ‘dir. 

Belirtileri 

• Kısa dikkat süresi (poor attention span) 

• Yetersiz dürtü kontrolü (weak impulse control) 

• Aşırı hareketlilik (hyperactivity)

DAVRANIŞ GÖSTERGELERİ İLE NASIL ÖN TANI KOYULUR 

(Bu belirtiler in en az 6 tanesi, 6 ay süreyle görülürse DEHB’dan şüphelenilerek gerekli yönlendirme  yapılır.); 

• Sık etkinlik değiştirme, 

• Verilen ödevlerden çabuk sıkılma, 

• Çevresel uyaranların varlığında dikkatin çabucak dağılması, 

• Hayallere dalma (akademik ölçüt), 

• Konu üzerinde belli bir süre çaba göstermeyi sürdürememe, 

• Kuralları umursamama, 

• Sırasını bekleyememe, 

• Kıpır kıpır ve dürtüsellik, 

• Aşırı hareketlilik ,yerinde oturmada güçlük, 

• Çok konuşma,

• Huzursuzluk, 

• Sırasını bekleyememe 

• Dikkatini sürdürmede güçlük,

 • Sıklıkla bir şeyler kaybetme, 

• Sınıfta sorulara birden atlayıp cevap verme, 

• Kurallı grup oyunları oynamada güçlük, 

• Bir aktiviteden diğer aktiviteye kayma, 

• Sıklıkla araya girme, sözünü kesme, 

• Sıklıkla ne söylendiğini dinlememe, 

• Sıklıkla tehlikeli aktivitelerle 

•Genellikle yürüme gibi motor davranışları erken gelişirse de ince motor hareketlerinde geri oldukları görülür.  Ör: Yazı yazmada zorlanma, ayakkabı bağlayamama, düğme ilikleyememe

• Sakar ve beceriksiz çocuklar olarak tanımlandıkları görülür. 

• Çok uyarı aldıklarından öz değer algıları olumsuz, başarma motivasyonları düşüktür.  

• Küçük yaşlarda insan resmi çizmelerinde,  geometrik şekilleri kopya etmede başarılı değillerdir, 

• Arkadaşlarının onların beceriksizliğini anlayıp alay etmemesi için kendileri arkadaşları ile alay eder, İlerleyen yaşlarda sosyal becerilerde düşüş yaşanır.

• Kardeşleriyle olan ilişkilerinde incitici olabilirler.

Davranışlarımızı nasıl kontrol ederiz? 

*Geleceği ön görebilme

*Geçmişi göz önünde bulundurma

*Kendi kendine konuşma

*Olaya bir bütün olarak bakabilme  

Beyinde dikkat ve davranış kontrolünü sağlayan sistemde sorun vardır. Davranışsal: Hiperaktivite , Dürtüsellik (aniden karar verme) Bilişsel :Dikkat Sorunları,Bellek ,işe başlamada güçlük, Sosyal :İlişkilerde sorunlar ,Dışlanma ,Yalnızlık ,Herkesin kullandığı yolları kullanmama ,Risk Alma Duygusal : Ani parlamalar ,Ani iniş çıkışlar ,Depresyon , Yüksek uyarılma ihtiyacı, Büyük heyecanlar  peşinde koşma  Dağınıklık: Eşya kaybetme, planlara uyamama, organize olamama, Bazen aşırı düzen  takıntısı Plan  değişikliklerinden rahatsız olma 

BÜYÜDÜKÇE NELER OLUR?

• %10-15 Ergenlikte önemli düzelme: Öğrencin  durumu  okul  yaşamının  başında  (6-7  yaşlarında) farkedilirse akademik başarıda düşüş başlamadan engellenebilir.  

• %60-70 Belirtiler devam eder 

• %5-10    Daha ciddi problemler (Madde kullanımı, okuldan ayrılma, Öfke Sorunları, Fazla İş  değişikliği, Depresyon….)  

Güçlü Özellikleri 

Enerjik olma 

Yaratıcılık 

Sıcakkanlı ve cana yakın olma 

Kolay ilişki kurabilme 

Esneklik 

Hoşgörülü olma 

İyi bir espri yeteneğine sahip olma 

Risk alabilme (bazen gerekenden fazla oranda)

İnsanlara kolaylıkla güvenebilme ( bazen gerekenden fazla oranda)  ÖĞRETMEN  VE DEHB’Lİ ÖĞRENCİ  DEHB ile Dost Olmayan Öğretmen        

• DEHB’na inanmaz ve gerekli yardımı reddeder.

• Esnek değildir. 

• Yeniliklere açık değildir ya da sıkıcıdır. 

• Düzenli değildir, ne beklediğini bilemezsiniz. 

• Bireysel olarak yardımdan kaçınır.

• Cesaretlendirme ve övgü yerine eleştiri ve utandırma ile motive etmeye çalışır.  DEHB ile Dost Olan Öğretmen: 

• Yenilikçidir ve konuya ilgi çekmek için farklı yöntemler kullanılır. 

• Esnektir, değişmeyen katı kuralları yoktur. 

• Zorlanma ve başarısızlıklarda azarlamak yerine desteklemeyi seçer. 

• DEHB’na bağlı zorluklarını anlar.                                                                        

• Düzenli ve tutarlıdır. 

•Eğlencelidir, dersleri monoton işlemez.öğretirken kaygı uyandırmaz,en az 3 duyu oraganına  hitap ederek aktif edinerek öğretim sağlar,bilgi ile duygusal bağ kurmasına nende olur. 

ÖĞRETMENLER İÇİN DEHB KONUSUNDA ÖNEMLİ NOKTALAR

 Çocuklarda görülen dikkat sorunları,  hareketlilik ya da davranış sorunlarının tümünün nedeni DEHB değildir.

Ana-babanın doğru,  yeterli disiplin vermesi ya da vermemesi ile ilgisi yoktur.  Bu durum çocuğun tanının dışında uyumsal problem çekmesine neden olur.  Sağlıklı Aile tutumu şarttır.

Çocuğun davranışları şımarıklıktan ve saygısızlıktan kaynaklanmaz. Beyinle ilgilidir.

DEHB okul çağındaki çocukların %3-5 inde, yani her 20-30 çocuktan birinde görülür.

Akademik başarısızlığın nedeni tembellik ve ilgisizlik değildir.  

 DEHB’nun zeka ile ilgisi yoktur. Çocuğun fazla ya da az zeki olması bu soruna neden olmaz. 

DEHB olan çocukların her biri diğerlerinden farklıdır. 

DEHB’nun pek çok olumlu yönü de vardır.                                                              

Öğretmenin çocuğa yaklaşım ve öğretme tarzı başarı için en önemli faktördür.  DEHB’li öğrenciyle çalışırken yapılmaması gerekenler

• «Yap, yapma» gibi otoriter, güç savaşı gerektiren yaklaşımlardan uzak durun.

• Çok ödev vermeyin ve ödevi anlayıp anlamadığını denetleyin. 

• Verilen ödevi yapmadığı taktirde ödeyeceği bedeli birlikte tespit edin ancak ödev yapılmadıysa bunun gerçek nedenini anlamadan bedel konusunda ısrarcı olmayın. 

• Yönergeyi takip etmede güçlük(büyük istekle başlayıp devam ettirememe): Geniş kapsamlı  görevleri  anlaşılabilir  küçük  parçalara  ayırınız.Öğrenciye  zaman  zaman  neye  gereksinim  duyduğunu  sorun.Her  bir  basamağı  başarıp  geçmesi  için  gerekli  zaman  sınırını  açıkça  belirleyin, aldığı sonuçları takip edin  

•Görevleri sıralama ve basamakları tamamlamada güçlük(Örneğin bir kitabın özetini çıkarma  vb.) : Görevi uygun ve çalışılabilir parçalara ayırınız.Görevi basamaklarına nasıl ayıracağına   ilişkin örnek verin.  

• Bir aktivite ya da ödevi tamamlamadan diğerine geçme: Tamamlanmış bir işin ne demek  olduğunu açıklayın (Matematik çalışman altı problemi eksiksiz ve doğru yaptığında bitecek,  bunu bitirmeden diğerine başlama)  

• Önem sırasına koymada güçlük: Ödev ve görevleri öncelik sırasına koymak üzere çalışma programlamayı öğretin.  Öğrenciye  yardımcı  olacak    program,  çizelge  hazırlayın.Evdeki  çalışma  alanını  program  ve  hatırlatıcı  notlarla  düzenlemesini  öğretin.  Bir  süre  ev  çalışmasında  ona  destek  olacak,  bir  eğitimci  önerin  yada  anne  yada  babanın  işbirliğini  önemle ve gecikmeden sağlayın. 

• Zaman  içinde  dikkatini  vermesinde  ve  sürdürmesinde  azalma: Ödevin  miktardan  çok  kalitesine dikkat edin.Pozitif pekiştireçlerin sıklığını artırın, doğru yaptığında övücü sözlerle  ona belirtin.İlerlemeleri aileyede her hafta belirtin. 

• Sınıf içi bireysel çalışmaları   tamamlamada güçlük : Çalışmayı yeterli zamansal bölümlere  ayırın.Ödevin ilerleyişini kontrol edinin. 

• Bellek  gerektiren  görevlerde  güçlük  : Yönergelerin  söylenerek,  yazılarak,  gösterilerek  ve  yaptırılarak  verilmesi.  Hatırlaması  için  alçak  sesle  ipucu  verin.Hatırlamayı  artırıcı  yöntemleri  kullanın.  Programlı  ev  çalışması,  Haftaya  dengeli  dağıtılmış  az  ödev.  Ödev  kalitesinin öğrenciye göre ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Konu  tekrar ödevleri, Hatırlatıcı  ipuçları  (jingle  kullanımı  (melodik  yapılandırma)  Kodlama,  imgeleme,  özetleme,  görselleştirme, Okuduğunu  kendi  kendine  anlatma,  5  N  1K  ile  bilgiyi  parçalama,  ezbersiz  anlamlandırmaÇalışma Kağıtları düzenleme  

• Test  için  ek  zaman  verin.  Test  tekniklerini  öğretin.Sözlü  sınavları  da  kullanın.Açık,  okunabilir ve karmaşık olmayan yazılı sınav formları kullanın.Sorularda ifadeyi yalınlaştırın.  Boşluk doldurma, çoktan seçme, açık uçlu soru, doğru olanı seçme gibi farklı soru tiplerini  içeren sınavları tercih edin.Yazısını okuyamazsanız öğrenciden uygun koşullar altında sözlü  bilgi alın.Optik formunu kontrol edin.  

• Sözel olmayan uyaranları anlayamama(vücut dilini yanlış yorumlama vb.) : Sözel olmayan  ipuçlarının ne anlama geldiğini öğretin (Ör: susma işaretinin ne anlama geldiğini açıklayın,  dikkatle dersi dinleyen bir kişinin nasıl göründüğünü gösterin vb)  

• Yazılmış  metinlerde  kafasının  karışması  (paragrafın  ana  fikrini  çıkarmada  güçlük,  küçük  ayrıntılara  daha  fazla  dikkat  harcama,  bilgiyi  bütünleştirememe:  Okunan  metnin  ana  fikrinin  altını  çizmesi  veya  renkli  kalemle,  asetatla  boyayıp  sonra  çizili  yerlerin  deftere  yazılmasını sağlayın.Ünitedeki önemli noktaların çalışma kağıdı, tablo olarak verilmesiFazla  dikteden  kaçının.    Defter eksikliklerini  biriktirmeden  tamamlamasını  ağlayın.Anahat,  anafikir, detay kavramlarını öğretin. Öğrencilere dersin kopyalarını arkadaşlarına dağıtması  ve kendi notlarıyla arkadaşlarının tuttuğu notları karşılaştırmasını sağlayın.Önemli bilgileri  gösteren  görsel  kavram  haritaları  hazırlamasını  sağlayın.Anahtar  kelimeleri  öğretin  ve  vurgulayın(sonraki…,  en  önemli,  benzer  olarak,  farklı  olarak,  ancak,  genel  olarak,  sonuç  olarak…. vb)  

• Görev  ya  da  etkinliklerde  dikkati  sürdürmede  güçlük  (dış  uyaranlara  dikkatini  kolayca  dağılması): Dikkatini verdiğinde ödüllendirin. Görevleri küçük parçalara bölün, zamanında  bitirdiğinde  ödüllendirin.Zamanı  sınırlayın,  zaman  içindeki  ilerleyişini  farketmesini  ve  zaman ayarlaması yapmasını sağlayın.  

• Dağınıklık: Düzenleme  becerilerini  öğretin.  Öğrencinin  gerekli  çalışmalarını  ve  ödevlerini  gösteren günlük, haftalık ve aylık  tablolar  hazırlayın. Bilgilere  ulaşabilmesi için kaynakları  kullanabilmesi  için  bilgilendirme  ,  yönlendirme  yapın.Dağınıklığı  azaltma  sorumluluğu  verin,  hatırlatın.Defter  kontrolü  yapın  ve  uygun  sayfa  düzenini  gözmezden  gelmeden   ödüllendirin.Alışılır çalışma  tabloları ve yazılı bilgilendirme sağlayın. Gönüllü ve hoşgörülü  bir  arkadaşını    düzenlemede  yardım  etmek  üzere  görevlendirin.Öğrencinin    isteği  o  yöndeyse  yanına  kimseyi  oturtmayın.  Arkadaş  çatışmalarını  minimize  edecek  düzenlemeleri  yapın.Sınıfda  şikayet  edilmesini  engelleyici  sınıf  kuralları  koyun.Öğrencinin  malzemelerini  belirli yerlere koymasını  sağlayın. Anneden yardım almadan  sırasının altını  düzenli  tutmayı ödüllendirin. Dolabını kullanmayı öğretin. Düzenleyici Dosya kullanmasını  öğretin.İstediğiniz davranışları sık sık hatırlatın. Bu amaçla sınıf içi görselleri kullanın.

• Yazılı sınavlarda ek süre verin (!TEOG’da dikkat eksikliği tanısı taşıyan öğrenciye RAM dan  aldığı rapor ile ek 15 dakika veriliyor.) 

• Yetersiz kendini değerlendirme : Ağzından çıkanı kulağın duyması için yöntemler kullanın  (dur-bak-dinle)İşini  bitirip  dinlendikten  sonra,  yazdığını  tekrar  kontrol  etmesini  isteyin. Çocuğu  geçişlere  hazırlayın,  geçişin  ne  zaman  olacağı  konusunda  (şimdi  bu  işi  tamamlıyoruz, bundan sonra….)  Kişinin kendisini izlemesini öğretin,düzeltmeleri pekiştirin,  kendini  sorgulayıcı  yöntemler  öğretin(ben  ne  yapıyorum,yaptığım  şey  başkalarını  nasıl  etkileyecek?)Güçlü  olduğu  yönlerini  göstermesi  için  fırsatlar  tanıyın.Olumlu  tanınmasını  sağlayın  

• Belirgin  dikkatsizlik  (başarısızlık,  hayalcilik,  orada  yokmuşsunuz  gibi  davranma): Yönergeleri vermeden önce dikkatini çekin, nasıl dikkat edeceğini anlatın (Ben konuşurken  bana  bak,  seninle  konuşurken  gözlerimebakmalısın  vb).Yönergeleri  tekrarlamasını  isteyin.Öğrencinin  derse  aktif  katılımını  sağlayın En  öne  öğretmen  masasına  yakın  oturtmaa  Uygun  davranışlarını  yakalayın  ve  pekiştirin.Uygun  davranışlar  gün  boyunca  sıklaşırsa  coolsis  davranış  puanını  yükseltin.Uygun  davranışlar  hafta  süresince  istisnasız  sıklaşırsa ödüllendirin.  Birinin dikkatini nasıl çekebileceğini öğretin. 

• Kalkıp dolaşmasına fırsatlar verin (tahtayı sildirin, öğretmeni karşılama görevi verin)  

• Dikkat Eksikliği  Ve Hiperaktivite Olan Çocukların Hakları Beyannamesi  

• "Dikkatimi toplamama yardımcı olun" 

• Beni  ön  sıralara  oturtun.  Benimle  zaman  zaman  göz  teması  kurun.  Anlatımınızı  kısa  periyodlara bölün. Özetleyerek diğer bölüme geçin.  

• Lütfen "dokunarak" öğrenmeme izin verin, 

• Sizi dinlerken karalamalar yapabilirim.  

• "Bir dakika, hala düşünüyorum..." Lütfen kendinizi benim süratime göre ayarlayın.  

• Eğer acele ettirilirsem, kafam karışır ve mutsuz olurum.  

• "Unutmadım, duymamıştım ki!" Lütfen benden bir şey isterken teker teker söyleyin ve neler  söylediğinizi bana tekrar ettirerek kontrol edin.  

• "Ben saygısız değilim, düşünmeden eyleme geçmeyi ben de istemem. Lütfen bana DURUP,  DÜŞÜNÜP sonra HAREKET ETMEM gerektiğini hatırlatın.  

• "Artık  bitti  mi?" Lütfen  bana  kısa  zamanda  bitirebileceğim  işler  verip,  kısa  vadede  ulaşılacak hedefler seçin.   • "Efendim? Anlamadım." Lütfen, bana "Bunu sana anlatmıştım." demeyin,  

• Başka sözlerle bir daha anlatın. Gene de olmazsa, işaretlerle ya da çizerek anlatın. 

 • "HEPSİ yanlış değil mi?" Lütfen, ufak bile olsalar başarılarım için beni övün.  

• Benden mükemmel işler beklemeyin, çabamı ödüllendirin.  

• "Ama  neden  ben  hep  azarlanıyorum?"  Lütfen  beni  doğru  şeyler  yaparken  de  farkedin  ve  övün. Kötü bir gün geçiriyorsam, bana (ve kendinize) iyi yanlarımı hatırlatın. 

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