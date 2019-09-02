Cildinizi doğru doktora teslim edin!

Dermatoloji aynı zamanda venerolog olarak da hasta muayene eder. Venerolog cinsel yolla bulaşan hastalıkları inceler. Deri ve zührevi hastalıkları (cildiye) bilim dalında öğrenim görüp mezun olan kişilere de dermatolog denir. Dermatolojinin, hastalıkların yanı sıra estetik amaçlı yaptığı işlemleri bulunmaktadır. Bunlar botoks, dolgu, lazer epilasyon, kırışıklık tedavileri, çatlak tedavileri, peelingler, leke tedavileri, ameliyatsız yüz germe işlemleridir.

DERMATOLOJİ NEDİR?

Dermatoloji, cilt hastalıkları ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır. Deri bilimi olarak da adlandırılmaktadır. Saç dökülmesi hangi nedene bağlı olursa olsun eğer bir kişi böyle bir durumdan yakınıyor ise hiç paniğe kapılmadan bir Deri Hastalıkları (Dermatoloji=Cildiye) uzmanına başvurmalıdır. Dermatolog adı verilen uzmanlar teşhisi rahatlıkla koyar ve hastaya uygun bir çözüm yolu önerirler. Bazen çözümün çok basit olabileceği unutulmamalıdır.

Deri Hastalıkları olarak da bilinen dermatolojik rahatsızlıklardan en yaygın olanları Dermatoloji, Sedef Hastalığı, Akne, Hulusi Behçet'in keşfettiği Behçet hastalığı, alerji ve sık görülen bir cinsel rahatsızlık olan HPV olarak sıralanabilir. Bunlara ek olarak birçok dermatolojik rahatsızlık gündelik yaşantımızda karşımıza çıkabilir. Bunun için öncelikle bu hastalıklar konusunda az da olsa bilgi sahibi olmalı ve herhangi bir hastalığın belirtilerinden şüphelenildiğinde hemen bir uzmana danışılmalıdır. Unutulmamalıdır ki bir hastalığın tedavisinde en faydalı etkenlerden birisi erken teşhistir. Cilt problemleri olan hastalar Dermatologlar tarafından uygun ilaçlar reçete edilerek hastalığın tedavisi sağlanır.

DERMATOLOJİ HANGİ HASTALIKLAR İLE İLGİLENİR?