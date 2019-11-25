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  3. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un oynayacağı 'Evim'in adı değişti

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un oynayacağı 'Evim'in adı değişti

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un oynayacağı 'Evim'in adı değişti

Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un rol alacağı Evim dizisi TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşacaktı. Dizi henüz başlamadan ani bir kararla isminde değişikliğe gidildi. Diziyi merakla bekleyen izleyiciler 'Evim' yerine hangi ismin verildiğini merak ediyor.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın yer aldığı ve yapımcılığını OG Medya’nın üstlendiği, senaryosunu Eylem Canpolat’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosu büyük ilgi görmüştü. Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Ayça Erturan ve Fatih Koyunoğlu gibi sevilen isimlerin yer aldığı ‘’Evim’’ dizisi ismini değiştirdi. 

Tv8 ekranlarının yeni dizisi olacak olan Evim dizisinin yeni ismi ‘’Doğduğun Ev Kaderindir’’ olarak yeniden adlandırıldı. 

Dizinin isminin değiştiği sosyal medyada duyuruldu. Dizinin konusu ve ne zaman başlayacağı izleyici tarafından araştırılıyor. Dizinin ne zaman açıklanacağı hakkında net bir açıklama yapılmadı. Sadece yakında başlayacağı bilinmektedir.


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