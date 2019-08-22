Yaşam tarzlarını etkileyen sanat: De stijl!

"De Stijl nedir?" sorusunun cevabı vatandaşlarımız tarafından merak edilenler arasında yer almaktadır. De Stijl Sanat Akımı 1917 yılında Hollanda'da ortaya çıkmıştır. 20. yy. eseri olan De Stijl Sanat Akımı, teknolojikleşen yaşam tarzının insanların sanat anlayışını da etkilediği düşünülmesi sonucu yeni arayışların sonucu ortaya çıkmış bir sanat akımıdır.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:14
22 Ağustos 2019 Perşembe 09:14
Yaşam tarzlarını etkileyen sanat: De stijl!

De Stijl Sanat Akımı, 1917 -1931 yılları arasında da etkisini göstermiş fakat çok büyük bir etki yaratmamıştır. Sanat kavramını bambaşka yerlere taşıyan De Stijl Sanat Akımı, aslında Nea Plastisizm sanatının uzatısı ve Kübizm akımının etkisi ile gelişmiştir. Temelinde sarı, kırmızı, mavi ve siyah, gri beyaz renklerini bulunduran De Stijl Sanat Akımı, bu tutumlarını resim dışında mimarlık yapılarında, iç mekan tasarımlarında, mobilya tasaırmında ve her türlü formun tasarımında uygulanmıştır. 

DE STİJL TARİHİ

De Stijl, (Felemenkçe okunuşu: IPA /d? st?il/) 1917, Hollanda doğumlu sanat akımı. Aslında De Stijl terimi 1917 ve 1931 arası etkisini göstermiş bir grup Hollandalı sanatçının çalışmalarını belirtmek için kullanılır. De Stijl aynı zamanda ressam ve eleştirmen Theo van Doesburg`un yayımladığı grubun teorilerini destekleyen bir derginin de adıdır. Van Doesburg ile birlikte grubun önemli üyeleri arasında ressam Piet Mondrian ve Bart van der Leck, mimar Gerrit Rietveld ve Jacobus Oud sayılır. Grubun çalışmalarının temelini oluşturan sanatsal felsefe neoplastisizme dayanır.

De Stijl taraftarları tinsel harmoninin ve düzenin yeni bir ütopik idealinin uğraşındadırlar. Saf bir çalışma ve evrenselliğin savunucuları olarak form ve renkleri basite indirgemişlerdir, eserleri sadece yatay ve dikey çizgiler, siyah ve beyazla birlikte ana renklerden oluşmaktadır.

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