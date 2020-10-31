Danilo Şef'ten pizzanın püf noktaları! Margherita pizza tarifi

MasterChef pizza hamuru ve tarifi mutfağı sevenler tarafından internette araştırılıyor. MasterChef'in geçmiş bölümlerinde yarışmacılara pizzanın püf noktalarını anlatan Danilo Şef, "Hamur, sos-üstündeki malzemeler ve pişirme tekniği" olmak üzere pizzada 3 önemli noktanın olduğunu söyledi.

Pizza açmak için elde ve merdane ile olmak üzere iki tekniğin olduğunu söyleyen Danilo, "Elllerinizle bastırarak ve çevirerek açabilirsiniz. Ellerle açılan pizza daha garanti oluyor ve kırılmıyor. Bir elinizi sabit tutup diğer elinizle çevirerek hamuru ellerinizle büyütebilirsiniz. Ardından domates sosu koyuyoruz. Margherita yapıyoruz. Üzerine bol kaşar." şeklinde pizzanın püf noktalarını anlatıyor.

PEYNİRLİ PİZZA TARİFİ VE MALZEMELER



Hamuru için:

2.5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 adet domates

1 tatlı kaşığı acı sos

1 diş sarımsak

2 dal kekik

1 yemek kaşığı su

Üzeri için:

100 gram rokfor peyniri

150 gram mozzarella peyniri

100 gram kaşar peyniri

80 gram parmesan peyniri

PEYNİRLİ PİZZA YAPILIŞI

Peynirli pizza için öncelikle pizza hamurunu hazırlayın. kuru maya, bal ve suyu koyup pizza hamurunu karıştırın. Mayanın aktifleşmesi için 10 dakika bekleyin. Un ve tuzu eleyerek yoğurma kabına alın. Unun ortasını çukur şeklinde açın. Bu kısma mayalı karışımı ve zeytinyağını ekleyin. Unu ortadan dışa doğru olacak şekilde karıştırın. Kıvam almaya başladığında ele yapışmayacak bir hamur elde edin. Hamur kabının üzerini streç film ile örterek 30 dakika dinlendirin.

Pizza sosunun yapılışı

Domateslerin kabuklarını güzelce soyun. Domates ve sarımsağı rendeleyin. Rendelenmiş domates ve sarımsağı 3-4 dakika tavada kavurun. Üzerine acı sos, taze kekik dalları, domates salçası ve çok az su ekleyerek birkaç dakika daha pişirin. Hazırladığınız sosu ocaktan alarak soğuması için kenarda bekletin.

Mayalanan pizza hamurunu 3 eşit parçaya ayırın. Unlanmış mutfak tezgahında bezeleri elinizle yuvarlak olacak şekilde açın.

Fırın tepsisinin tabanını yağlayın veya yağlı kağıt serin. Açtığınız hamurları tepsilere yerleştirin.

Pizzaların üzerine önce rendelenmiş mozzarella peyniri, ardından ufalanmış rokfor peyniri, daha sonra rendelenmiş parmesan ve rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin.

Dilerseniz, pizzayı dörde bölerek her parçasına tek peynir de kullanabilirsiniz.

Hazırladığınız pizzaları önceden ısıtılmış 250 dereceli fırında 15-20 dakika kadar pişirin.

Pişen pizzaların üzerine maydanoz serpiştirin, dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.