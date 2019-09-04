Dağ çayının faydaları nelerdir?

Dağ çayının faydaları arasında vücudun farklı yerlerinde oluşan iltihaplanma sorununun hızla iyileşmesine destek olması, bu sorunun tekrarlanmasını da önemli ölçüde önlemesidir. Sinirleri gevşeten dağ çayı, stres ve stres kaynaklı uykusuzluk sorunlarıyla baş etmemize de yardımcı olmasıyla oldukça değerlidir.

İŞTE DAĞ ÇAYININ FAYDALARI