Kişisel temizliğe dikkat etmeyenler o hastalığa yakalanıyor!

Cryptosporidiozis hastalığı, içme sularından, meyve ve sebzelerden, kişisel tuvalet temizliğine dikkat etmeme durumunda, enfekte olmuş canlının dışkısından bulaşabilmektedir. Cryptosporidiozis hastalığından korunma yolları mevcuttur, bu yollar uygulandığı müddetçe rahatsızlık oluşması büyük oranda engellenmeye çalışılır. Cryptosporidiozis hastalığından korunmak için meyve sebzeler tüketilmeden önce iyice yıkanmalı hatta mümkünse sirkeli su yöntemiyle streilize edilip tüketilmelidir. Ellerin sürekli olarak yıkanması tavsiye edilir.

CRYPTOSPORİDİOZİS NEDİR?

HASTALIK ETKENİ

Cryptosporidiozis: Cryptosporidium isimli protozoonun neden olduğu şiddetli ishalle seyreden bir hastalıktır.

TÜRLERİ

Hastalığın ortaya çıktığı konağa, konağın seçiciliğine, enfeksiyon yerine ve parazit morfolojisine göre en az 22 tür bildirilmiş olmasına rağmen pek çok araştırmacı yaklaşık 13 türün varlığını kabul etmektedir.

BULAŞMA YOLLARI

Enfekte olmuş insan veya hayvanların dışkılarında bulunan dış faktörlere karşı dirençli oositler çevreyi (su, toprak, bitkisel besinler vb.) kontamine eder.

Çevredeki oositlerin oral yolla alınmasıyla hastalık bulaşır.

Hastalık, kontamine olmuş içme sularından, enfekte olmuş ishali kişilerden, tuvalet sonrası kişisel hijyen şartlarına uymayan kişilerden, kontamine olmuş sebze ve meyvelerden vb. bulaşabilir.

KORUNMA YOLLARI

Kişisel hijen uyulmalı,tuvalet sonrası temizliğe özen gösterilmelidir.

Temiz olmayan, evsel atıkların atıldığı yüzme sulara temas edilmemeli içilmemeli.

Sebze ve meyveleri yemeden önce iyice yıkanmalıdır.

Damıtılmamış veya pastörize edilmemiş şişe sularını kullanmayınız. Şişe sularının sağlık kuruluşlarınca onaylanmış olanlarını tercih ediniz.

Evsel ve hayvansal atıkların içme sularının ve gıdaların kontaminasyonu önlenmelidir.

Hastalık hakkında insanlar bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir

TEDAVİSİ

Cryptosporidiosis için özel bir tedavi yoktur. Hastalarda dehidratasyon oluşursa oral sıvılara veya intravenöz sıvılara gereksinim duyulabilir.