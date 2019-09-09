Kişisel temizliğe dikkat etmeyenler o hastalığa yakalanıyor!
“Cryptosporidiozis nedir ve belirtileri nelerdir?” sorularının cevapları vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Parazitle bulaşan bir hastalık olan Cryptosporidiozis hastalığı insan dışında, birçok hayvan türünde de görülmektedir. Cryptosporidiozis memeliler, kuşlar, sürüngenler ve balıklar gibi birçok hayvana enfekte olabilmektedir. Crypto adıyla da bilinen bu hastalığın her türü insana bulaşmaz ancak insana bulaşabilen türleri de vardır.
Cryptosporidiozis hastalığı, içme sularından, meyve ve sebzelerden, kişisel tuvalet temizliğine dikkat etmeme durumunda, enfekte olmuş canlının dışkısından bulaşabilmektedir. Cryptosporidiozis hastalığından korunma yolları mevcuttur, bu yollar uygulandığı müddetçe rahatsızlık oluşması büyük oranda engellenmeye çalışılır. Cryptosporidiozis hastalığından korunmak için meyve sebzeler tüketilmeden önce iyice yıkanmalı hatta mümkünse sirkeli su yöntemiyle streilize edilip tüketilmelidir. Ellerin sürekli olarak yıkanması tavsiye edilir.
CRYPTOSPORİDİOZİS NEDİR?
HASTALIK ETKENİ
Cryptosporidiozis: Cryptosporidium isimli protozoonun neden olduğu şiddetli ishalle seyreden bir hastalıktır.
TÜRLERİ
Hastalığın ortaya çıktığı konağa, konağın seçiciliğine, enfeksiyon yerine ve parazit morfolojisine göre en az 22 tür bildirilmiş olmasına rağmen pek çok araştırmacı yaklaşık 13 türün varlığını kabul etmektedir.
BULAŞMA YOLLARI
- Enfekte olmuş insan veya hayvanların dışkılarında bulunan dış faktörlere karşı dirençli oositler çevreyi (su, toprak, bitkisel besinler vb.) kontamine eder.
- Çevredeki oositlerin oral yolla alınmasıyla hastalık bulaşır.
- Hastalık, kontamine olmuş içme sularından, enfekte olmuş ishali kişilerden, tuvalet sonrası kişisel hijyen şartlarına uymayan kişilerden, kontamine olmuş sebze ve meyvelerden vb. bulaşabilir.
KORUNMA YOLLARI
- Kişisel hijen uyulmalı,tuvalet sonrası temizliğe özen gösterilmelidir.
- Temiz olmayan, evsel atıkların atıldığı yüzme sulara temas edilmemeli içilmemeli.
- Sebze ve meyveleri yemeden önce iyice yıkanmalıdır.
- Damıtılmamış veya pastörize edilmemiş şişe sularını kullanmayınız. Şişe sularının sağlık kuruluşlarınca onaylanmış olanlarını tercih ediniz.
- Evsel ve hayvansal atıkların içme sularının ve gıdaların kontaminasyonu önlenmelidir.
- Hastalık hakkında insanlar bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir
TEDAVİSİ
Cryptosporidiosis için özel bir tedavi yoktur. Hastalarda dehidratasyon oluşursa oral sıvılara veya intravenöz sıvılara gereksinim duyulabilir.