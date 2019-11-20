Bilim insanları açıkladı: Sıtmanın geçmesinde ilaç etkisi sağlıyor!

Kulağa kocakarı hikayesi gibi gelebilir ama 2017'de dünya genelinde 435 bin insanın ölümüne neden olan sıtma, ev yapımı bir tas çorbayla tedavi edilebilir.

Çeşitli çorbaların test edilmesiyle, bazı çorba türlerinin, sıtma ölümlerinin yüzde 99'undan sorumlu olan ve sivrisinek ısırığıyla insanlara geçen plasmodium falciparum adlı parazitin hayat döngüsünü başarıyla engellediği görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya nüfusunun yarısından fazlası 2017'de 219 milyon insana bulaşan sıtmaya karşı savunmasız.

Birçok vakada hastalık sıtma ilaçlarıyla tedavi edilse de, bilim insanları ilaçlara karşı direncin olası artışından endişeli.

Araştırmacılar, Çin bitkisel tıbbında kullanılan qinghao bitkisinde sıtma karşıtı özelliklere sahip 'artemisinin' bileşenine rastlanılması üzerine geleneksel çorbaların yararlarını araştırmaya yöneldi.

Araştırma ekibi, Londra Eden İlkokulu öğrencilerinden Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'ya özgü aile tarifleri kullanılarak hazırlanmış ev yapımı çorbalar getirmesini istedi.

Toplamda farklı sıtma paraziti kültürleri toplam 56 çorbada kuluçkaya yatırılarak, çorbaların cinsel bakımdan henüz olgunlaşmamış parazitlerin büyümesini durdurup durdurmayacağı gözlemlendi.

Araştırmacılar aynı zamanda çorba örneklerinin, parazitin sineğe geçtiği aşama olan tam cinsel olgunlaşma evresini engelleyip engellemediğini de değerlendirdi.