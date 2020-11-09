Çocuk kağıt veya toprak yiyorsa dikkat

Bazen çocukları kağıt, toprak, saç ve sabun gibi şeyleri yerken yakalarız. Peki, bu durumun sebebini hiç düşündünüz mü?



Bebeklik ve çocukluk döneminin en sık görülen kan hastalığı olan demir eksikliği anemisi, dünya nüfusunun yüzde 70-80’inde çeşitli hastalıkların görülmesinde büyük rol oynuyor.

Gelişmekte olan ülkelerde ise okul çağındaki çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde demir eksikliği anemisi tespit ediyor.



ÇOCUĞU GÖZLEMLEYEREK ANLAYABİLİRSİNİZ

Anne ve babaların çocuklarındaki fiziksel ve davranışsal durumları iyi gözlemleyerek demir eksikliği olup olmadığını anlayabileceğini belirten Uz. Dr. Sami Akbuğa, şu şekilde konuştu:

"Demir eksikliğinin erken evreleri, anemi olmaksızın, belirtilerin görülmediği bir dönem olabilir. Anemiye bağlı olarak özellikle avuç içlerinde olmak üzere deride solukluk, hızlı soluma, kalp çarpıntısı, iştahsızlık, halsizlik, huzursuzluk, dikkat eksikliği, hiperaktivite sendromu, büyüme geriliği, iştahsızlık, öğrenme fonksiyonlarında gerilik, uyku bozuklukları, nefes tutma nöbetleri, tırnak ve saçlarda kolay kırılma, kaşık tırnak, ağız kenarında yaralar, düz ve parlak dil gibi bir dizi sorun demir eksikliği anemisinin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır."

ÇOCUKLARDA PİKAYA DİKKAT

Uz. Dr. Sami Akbuğa, "Pika, besleyici değeri olmayan yabancı madde yeme alışkanlığıdır. Kil, toprak, kağıt, kahve çekirdeği, tuz, bez, buz, kireç, kum, sabun, saç gibi maddeler en sık yenilen maddelerdir. Pika varlığında, çocuk demir eksikliği anemisi ve çinko eksikliği açısından mutlaka tetkik edilmelidir. Başlangıçta demir ve çinko eksikliği olmayabilir ancak pika devam ettikçe gelişme olasılığı fazladır. Bunların eksikliği uygun şekilde tedavi edilmelidir." dedi.

PİKA NEDİR?

Pika, halk arasında daha çok toprak yeme alışkanlığı olarak bilinen ve en sık çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır.

