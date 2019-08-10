Cinsiyet duyurma partisi nasıl yapılır?

"Cinsiyet duyurma partisi nasıl yapılır?" sorusunun cevabı vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Yıllar geçtikçe trendler gelip geçiyor ve yenileri ekleniyor. Yeni trendlerden birisi de cinsiyet duyurma partileri oldu. Doğacak olan çocuk için düzenlenen bu partide anne ve baba çocuklarının cinsiyetini açıklar.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:38
10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:38
Cinsiyet duyurma partisi nasıl yapılır"

Cinsiyet duyurma partisi, bebeğin cinsiyetinin belirlendiği andan itibaren annenin yakın arkadaşının bildiği ve bu açıklamayı yaparken hazırlanan partiye verilen ada denir. Bu bilgi, organizasyon yapılarak açıklanır ve birçok yakın partiye çağrılır. Doğacak bebek için yapılan ilk organizasyondur. 

CİNSİYET DUYURMA PARTİSİ NASIL YAPILIR?

Cinsiyet duyurma partisi, ya da orijinal adıyla gender party, anne veya baba yakınlarından birinin bebeğinin cinsiyetini doktordan öğrendiği ve bunu partinin sonunda davetlilerle paylaştığı etkinliktir. 

Bebeğin cinsiyetini birkaç kişi dışında kimse bilmez ve partinin sonunda çeşitli sürprizlerde bebeğin cinsiyeti açıklanır. Tabi bebeğin cinsiyetini bilmeyenler arasına anne baba da dâhildir.

Parti, bir evde ya da kafede kutlanılabilir. Mümkün olduğunca çiftlerin çevresindekiler davet edilir ve kalabalık bir ortam oluşturulur. Partinin konseptine uygun olarak erkek bebeği temsil eden mavi renk ve kız bebeği temsil eden pembe renk seçilebilir. 

Mekân pembe ve mavi balonlarla süslenir. Gün boyu yapılan kurabiyeler pembe ve mavi renktedir. Masalar sandalyeler aynı renklerde giydirilir, kapıya aynı renklerde kartonlar yapıştırılabilir. 

Partinin sloganı olan “Kız mı erkek mi” yazısı duvarlara yapıştırılır. Gün boyu müzik eşliğinde eğlenilir ve partinin sonunda bebeğin cinsiyeti açıklanır.

Tabi bu kadar emek verilen bir partiye, bebeğin cinsiyetini 2 cümleyle açıklamak yakışmaz. Günün en önemli anı için farklı etkinlikle mevcuttur. Çiftler en çok eğleneceğini, en heyecanlı olanı seçebilirler.

Gecenin en önemli olayı olan cinsiyet duyurma anı için en bilinen ve en ideal etkinlik, büyük bir kutuya doldurulan ve helyum gazıyla şişirilmiş balonların havaya bırakılmasıdır. 

Davetliler büyük kutunun etrafına çağırılır ve kutunun ağzı açılır. Havaya yükselen balonların rengine göre (bebeğin cinsiyeti erkek ise mavi, kız ise pembe) bebeğin cinsiyeti anlaşılır.

Sade ve heyecanlı başka bir alternatif ise özel yaptırılan pastadır. Pastanın dışı normal bir şekilde süslenmesine rağmen, iç kreması bebeğinizin cinsiyetine göre mavi ya da pembe yapılır. Pasta kesildiğinde çıkan dilimlerden bebeğin cinsiyeti anlaşılır.

 

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