Cilt lekelerinizi karbonatla çözün

Karbonatın cilde faydaları nelerdir? merak ediliyor. Genelde temizlik etkisiyle bilinen karbonat, aslında güzellik ve kişisel bakımda da çok kullanılıyor. Karbonat, ciltteki lekelere ve saçlara iyi geliyor ve cildi yeniliyor. İşte karbonatın güzellik ve bakım alanları…

Karbonat ciltteki asidi etkisiz hale getirdiği için deodorant olarak kullanıma uygundur. Biraz su ile macun haline getirdiğiniz karbonatı koltuk altınıza sürerseniz ter kokularının önüne geçebilirsiniz.

Saçlarınızdaki kepeğin kesin çözümünü bulmak istiyorsanız saçlarınıza bir avuç karbonatla masaj yapın daha sonra her zamanki gibi yıkayın. Bu işlemin altı kere tekrarı halinde karbonatın saç kepeklerini yok ettiğini görebilirsiniz.

Öte yandan şampuanın içine koyacağınız bir miktar karbonat, saçlarınızı daha yumuşak ve kolay taranır hale getirecek.

Cildiniz için yenileyici bir maske yapmak istiyorsanız, macun haline getirdiğiniz karbonatı ince bir katman halinde yüzünüze sürün ardından birkaç dakika sonra yüzünüzü yıkayın.