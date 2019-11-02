Çikolata yemekten vazgeçmeyin ama...

Kakao, çikolata haline bürünüp damaklarımızdaki eşsiz tadıyla vazgeçilmez yerini koruyor. Tatlı lezzeti ve besin değerinin yüksek olmasıyla iyi üne sahipken, yüksek kalori değeri ve kontrolsüz aşırı tüketim riski ise kötü şöhretini oluşturuyor. 100 gr kadar sütlü çikolata 535 kalori, 30 gr yağ, 8 gr protein ve 52 gr kadar şeker içeriyor. 100 gr kadar bitter çikolatada ise 546 kalori, 31 gr yağ, 4.9 gr protein ve 48 gr şeker bulunuyor.

YAŞLANMAYI GECİKTİRİR

Çikolatanın ana maddesi olan kakao yüksek miktarda antioksidan fenolik bileşikler içerir. Antioksidanlar vücudumuzda oluşan serbest radikallerle savaşıp, hücre hasarını engeller, yaşlanmayı geciktirir. Antioksidanların aynı zamanda kan basıncı, kalp hastalıkları üzerinde de olumlu etkileri vardır. Kakao oranı yükseldikçe antioksidan oranı artar.

Kakao aynı zamanda potasyum içerir. Yüksek tansiyonun tedavisinde yeterli potasyum almak tuzun azaltılması kadar etkilidir. Magnezyum kemik oluşumu ve kemiklerin sağlığı için kalsiyumla işbirliği yapar. Kasların özellikle kalp kasının sağlığında görevlidir. Damar tıkanıklığına karşı koruyucu etkileri vardır. Âdet öncesi sendromun semptomlarını hafifletici etki de gösterir. Yapılan çalışmalar aynı zamanda çikolatanın kafein içeriğiyle ileriki yaşlarda beyin fonksiyonlarının düzgün çalışmasında ve hafıza kaybının önlenmesinde etkili olabileceğini gösteriyor. Kafeinin beyin fonksiyonlarını artırıcı ve Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır. Seratoni yükseltiyor, huzur veriyor.

YERKEN DİKKAT ETMELİYİZ?

Günlük 20 ila 40 gram arası bitter çikolata ideal. Günde 40 gramdan fazla çikolata tüketmemeye özen gösterin. Seçtiğiniz çikolatanın içerisinde karamel, krema, bisküvi, gofret ilavesi yerine fındık, fıstık, badem gibi ilaveler olanları tercih etmelisiniz. Kakao oranı artıp şeker oranı düştükçe çikolatanın faydası da artar. Kakao oranı %55- 80 olan çikolatalar daha fazla kakao içeriğiyle daha uygun bir tercih olacaktır. Bunun yanında tükettiğimiz miktar da günlük kalori ihtiyacımıza uygun olsun.

NİL ŞAHİN GÜRHAN