Bu dansın hızı baş döndürüyor: Charleston!

Charleston dansı bir zamanların fenomen dansı olmakla birlikte duyguları, dans ve mimikler aracılı ile alıcıya iletme görevini üstlenerek yapılmış bir dans türüdür. 1920'li yılların neredeyse her toplatıda, diskoda, düğünde bu dans sergilenmiş ve gençler kendilerini bu müzik ve dans ile ifade etmişlerdir.

CHARLESTON TARİHİ

Charleston ya da 20li yıllar Charleston'u 20. yüzyılda, Amerika'da oluşmuş bir danstır. Afro-Amerikan kökenlidir. Dans adı olarak kayıtlarda ilk kez 1903 yılında rastlanmış ve adını Güney Carolina'daki Charleston şehrinden almıştır. James P. Johnson adlı piyanist ve komponistin The Charleston adlı Caz melodisi ile tanınmışlık kazanmıştır. Avrupa'da 1925 yılından itibaren Josephine Baker sayesinde tanınmıştır.

Charleston tek başına, çiftlerle ya da grup halinde yapılır. Dakikada 50-75 ölçü ile aşırı hızlı bir danstır. (Normal danslar dakikada yaklaşık 30-50 ölçülüdür) Temel ayak figürü ayak uçlarının içe, topukların dışa döndürülerek atılmasından oluşur. Dansın temeli izole hareketlere (Vücudun farklı yerlerini, örneğin kollar ve bacakları, birbirinden ayrı olarak hareket ettirmeye) dayanır. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ile gece kulüpleri bu dansçıları ödeyemeyecek duruma geldi. Böylelikle de dans git gide gözden kayboldu.

1930lu ve 1940lı yılların önemli bir Swing dansı olan Lindy Hop bu dansın birçok bölümünü sahiplenmiştir.