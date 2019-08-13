Cevizli tatlı yapmanın pratik yolu!

Şanlı Urfa bölgesinin nadide lezzetlerinden olan cevizli tatlı herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Cevizli tatlı nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü cevizli tatlı her yörece sevilen bir lezzettir. Cevizli tatlı yapmak aslında çok kolay ve pratiktir. Cevizli tatlı tarifi için gereken malzemeleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

CEVİZLİ TATLI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

MALZEMELER

2.5 su bardağı un

Yarım su bardağı irmik

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı eritilmiş ılık margarin

Yarım su bardağı sıvıyağ

Yarım su bardağı tozşeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz

ŞERBET İÇİN

3 su bardağı tozşeker

3 su bardağı su

3 çorba kaşığı limon suyu

1 Un, irmik, yoğurt, margarin, sıvıyağ, tozşeker ve kabartma tozunu çukur bir kapta karıştırıp yoğurun. Hamuru 30 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp içine cevizi ilave edin. Elinizde yuvarlayıp üzerini çatalla çizerek şekillendirin. Yağlanmış fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 20-25 dakika pişirin. Soğumaya bırakın.



Şerbet için, tozşeker ve suyu tencereye alıp orta ateşte kaynatın. Limon suyunu ekleyip bir taşım daha kaynatın. Sıcak şerbeti tatlının üzerine gezdirin. Şerbeti çekene kadar bekletip servis yapın.