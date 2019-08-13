Cevizli tatlı yapmanın pratik yolu!

“Cevizli tatlı nasıl yapılır?” merak edilen tarifler arasında başa geliyor. Şanlıurfa yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan cevizli tatlı sadece Urfa’da değil, birçok yörede sevilmektedir. Sofraları süsleyen bir lezzet olan cevizli tatlı herkes tarafından nasıl yapılır merak ediliyor. Yapımı kolay ve pratik olan cevizli tatlı lezzetiyle herkes tarafından beğeniliyor.

13 Ağustos 2019 Salı 10:35
13 Ağustos 2019 Salı 10:35
Cevizli tatlı yapmanın pratik yolu!

Şanlı Urfa bölgesinin nadide lezzetlerinden olan cevizli tatlı herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Cevizli tatlı nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü cevizli tatlı her yörece sevilen bir lezzettir. Cevizli tatlı yapmak aslında çok kolay ve pratiktir. Cevizli tatlı tarifi için gereken malzemeleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

CEVİZLİ TATLI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

MALZEMELER

  • 2.5 su bardağı un
  • Yarım su bardağı irmik
  • 1 su bardağı yoğurt
  • Yarım su bardağı eritilmiş ılık margarin
  • Yarım su bardağı sıvıyağ
  • Yarım su bardağı tozşeker
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz

ŞERBET İÇİN

  • 3 su bardağı tozşeker
  • 3 su bardağı su
  • 3 çorba kaşığı limon suyu

1 Un, irmik, yoğurt, margarin, sıvıyağ, tozşeker ve kabartma tozunu çukur bir kapta karıştırıp yoğurun. Hamuru 30 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp içine cevizi ilave edin. Elinizde yuvarlayıp üzerini çatalla çizerek şekillendirin. Yağlanmış fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 20-25 dakika pişirin. Soğumaya bırakın. 

Şerbet için, tozşeker ve suyu tencereye alıp orta ateşte kaynatın. Limon suyunu ekleyip bir taşım daha kaynatın. Sıcak şerbeti tatlının üzerine gezdirin. Şerbeti çekene kadar bekletip servis yapın.

ilgili yazılar
Youtube'dan nasıl para kazanılır?
Youtube'dan nasıl para kazanılır?
Karbonat maskesi sivilceleri engelliyor! İşte tarifi!
Karbonat maskesi sivilceleri engelliyor! İşte tarifi!
Bir dönemin popüler dansı: Breakdance
Bir dönemin popüler dansı: Breakdance
Sürekli yorgun ve uykusuz hissetmenizin asıl nedenleri!
Sürekli yorgun ve uykusuz hissetmenizin asıl nedenleri!
Ayak bakımınız için 4 pratik formül!
Ayak bakımınız için 4 pratik formül!
Bel ağrısı için hangi doktora gideceğinizi biliyor musunuz?
Bel ağrısı için hangi doktora gideceğinizi biliyor musunuz?
En Yeniler
Gelinler için en çok tercih edilen 5 saç modeli!
Gelinler için en çok tercih edilen 5 saç modeli!
Sürekli yorgun hissetmenizin asıl nedenleri!
Sürekli yorgun hissetmenizin asıl nedenleri!
Kadınlar erkeklerin bu özelliklerini sevmiyor!
Kadınlar erkeklerin bu özelliklerini sevmiyor!
Bebeğinizin pişik olmasının 7 sebebi!
Bebeğinizin pişik olmasının 7 sebebi!
10 özel diyet kahvaltı tabağı önerisi!
10 özel diyet kahvaltı tabağı önerisi!
Kapalı alan korkusu nasıl yenilir?
Kapalı alan korkusu nasıl yenilir?
Vitamin deposu çam fıstığını tüketmek için harika sebepler...
Vitamin deposu çam fıstığını tüketmek için harika sebepler...
Youtube'dan nasıl para kazanılır?
Youtube'dan nasıl para kazanılır?
Depresyonun kısır döngüsünden kurtulun
Depresyonun kısır döngüsünden kurtulun
Kokina çorbasını denemek isteyenler için özel tarif
Kokina çorbasını denemek isteyenler için özel tarif
En iyi 10 aydınlatıcı makyaj bazı önerisi!
En iyi 10 aydınlatıcı makyaj bazı önerisi!
Dişinizi beyazlatmanın 13 doğal yolu!
Dişinizi beyazlatmanın 13 doğal yolu!
Karatay diyetinin sırrı!
Karatay diyetinin sırrı!
Karbonat yüzde sivilce bırakmıyor!
Karbonat yüzde sivilce bırakmıyor!
Diş çekildikten ne kadar sonra yemek yenilmeli?
Diş çekildikten ne kadar sonra yemek yenilmeli?
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin