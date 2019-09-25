Ağızda eriyen cevizli lokumun özel tarifi!

Cevizli Lokum, bayram ve düğün sofralarının vazgeçilmezidir. Kına gecelerinin çerezle beraber değişmez ikramıdır.Kına gecelerinde aileden birisi, çerezle birlikte güzelce paketlenmiş lokumları gelen konuklara dağıtır. Ayrıca cevizli lokum İnegöl’ün bazı köylerinde, mevlütlerde yapılarak ya da fırınlara yaptırılarak zeytin ve yoğurtla ikram edilir. Genelde fırınlarda da satılan cevizli lokumun haşhaşlı ve zeytinli çeşitleri de vardır. Cevizli lokum geleneğini Bulgaristan’dan gelen göçmen Pomaklar başlatmışlardır. İşte cevizli lokum hakkında detaylar…

GELENEKSEL CEVİZLİ LOKUM TARİFİ İÇİN MALZEMELER

5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı kuru maya

2 adet kesme şeker

1 tutam tuz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

İçi için:

100 gram ceviz

1 çay kaşığı tarçın

1, 5 çay kaşığı yenibahar

6 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için:

3 yemek kaşığı pekmez

2 yemek kaşığı su

GELENEKSEL CEVİZLİ LOKUM TARİFİ YAPILIŞI

Çocukluğumuzda Bursa da özellikle bayramlarda yapılan gelen misafirlere ikram edilen bu lezzet ne zamandır aklımda idi. Bir araştırma yaptım, sonra annemi aradım ve en geleneksel hali ile yapmaya çalıştım. Çok da güzel oldu. Hele pişerken çıkan o nefis koku beni tekrar çocukluğuma kadar götürdü. Bu tarifte; yumurta süt gibi fantezi ürünler yok. En klasik hali ve geleneksel lezzeti ile buyurun cevizli lokum yapımına:

Öncelikle 2 ılık su bardağına 2 yemek kaşığı kuru mayayı, 2 adet kesme şekeri karıştırıp 10- 15 dakika bekleyin maya aktif hale gelip köpürsün ki unu katıp yoğururken maya daha homojen dağılsın.

5 bardak unu yarım çay bardağı kadar zeytinyağını ve biraz tuz ilavesi ile güzelce yoğurun. Yapışkanlığını gidermek için bu esnada yarım su bardağı kadar daha un kullanabilirsiniz. Yoğurduğunuz hamuru üzerine bir bez örterek 45 dakika mayalanması için bekleyin. Hamurunuz 3 katına çıkacaktır.

Bu bekleme süresinde ceviz içi ve baharatları blender da çekin.

Mayalanmış hamuru üçe bölün her bir parçayı zeytinyağı yardımı ile – merdane de kullanabilirsiniz ben elle açtım. – dikdörtgen biçiminde açın içerisine hazırladığınız cevizli harcı yayarak rulo yapın ve üç parmak genişliğinde kesin. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlayıp önceden yağlanmış tepsiye dizin. Bu şekilde 20 dakika kadar hamuru dinlendirin bu arada kabarmaya devam edecektir. Bu esnada fırınınızı çalıştırıp ısıtabilirsiniz. Üzerine de ılık su ile sulandırılmış pekmezi fırça yardımı ile sürün. 180 derece fırında 45 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Bir gün sonra daha da güzelleşiyor. Sonra da sevdikleriniz ile paylaşın. Afiyet olsun.